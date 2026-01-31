《小鬼當家》女星驟逝！「喜劇天王」塞斯羅根心碎曬合影

塞斯羅根對於好友凱薩琳奧哈拉的離世，感到心碎。（圖／達志影像、IG@sethrogen）

好萊塢著名女星凱薩琳奧哈拉（Catherine O’Hara）憑藉1990年電影《小鬼當家》飾演主角麥考利克金（Macaulay Culkin）的媽媽走紅。怎料卻在30日不幸驟逝。先前才和凱薩琳合作影集《片場風雲》的塞斯羅根，也在社群悲慟發聲。

塞斯羅根在社群PO出凱薩琳生前貼在他背後燦笑的照片，悲慟寫道「我真的不知道該說什麼好...」他回憶，首次見到凱薩琳時就告訴對方，「妳是我在銀幕上看過最幽默的人」，並盛讚《小鬼當家》是他萌生電影夢的啟蒙作品，能和凱薩琳共事是他莫大的榮幸。

據悉，去年塞斯羅根和凱薩琳共同合作影集《片廠風雲（The Studio）》風光入圍金球獎；塞斯羅根更憑藉該部作品摘下喜劇類影集最佳男主角獎，兩人戲裡戲外都有可愛又搞笑的互動。「她既幽默又溫柔，充滿靈性且待人慷慨……她讓我拚盡全力，想把我們的影集做到最好，才不負她的參與。」如今卻得知凱薩琳的噩耗，讓塞斯羅根心碎不已，「我們所有人能與她生活在同一個時代，是何其有幸。」

