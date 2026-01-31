《小鬼當家》媽媽患「內臟反位症」 急促發病驟逝公司拒曝主因

凱薩琳奧哈拉傳出驟逝，享壽71歲。（圖／達志影像）

在加拿大出生的演員凱薩琳奧哈拉（Catherine O’Hara）過去演出《小鬼當家》中主角麥考利克金（Macaulay Culkin）的母親凱特（Kate），今傳出她在當地時間周五(1/30)於洛杉磯家中驟逝，享壽71歲，她的經紀公司拒絕透露主因，但另有外媒報導，她是急促發病送醫後不治，而她生前患有「內臟反位症」。

據《Page Six》報導，洛杉磯消防局發言人稱，當地時間週五凌晨4時48分，急救人員接到報警，前往凱薩琳奧哈拉家救治，當下患者被形容「情況危急」，送醫後不治，她的經紀公司「Creative Artists Agency」則表示，凱薩琳奧哈拉是短暫發病後過世，詳細死因不方便對外說明。

而凱薩琳奧哈拉生前患有內臟反位症，也就是臟器逆位，意指患者的內臟器官位置先天和一般人左右相反，例如心臟在右邊，肝臟在左邊，這種先天缺陷現象較罕見，機率大概1萬分之一，而主因與DNA隱性基因有關，許多患有先天性心臟病的人同時患有內臟反位症的機率較高，大多數患者起初都不知情，器官都能正常運作，直到照了X光片才發現此事。

凱薩琳奧哈拉在純樸的天主教家庭長大，家中有7個兄弟姊妹，她是家中的第6個小孩，1988年拍攝電影《陰間大法師》時遇到美術設計博威爾奇（Bo Welch）陷入熱戀，兩人1992年結婚，陸續在1994年生下大兒子馬修（Matthew）、1997年再生下小兒子路克（Luke）。凱薩琳奧哈拉擁有加拿大和美國雙重國籍，日前她以和塞斯羅根（Seth Rogen）合作的劇集《片廠風雲（The Studio）》入圍金球獎提名，但她並未出席本月初的頒獎典禮。

