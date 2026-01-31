《小鬼當家》媽媽走了！71歲凱薩琳奧哈拉辭世 生前患罕見「內臟反位症」

加拿大、美國女演員凱瑟琳‧奧哈拉（Catherine O'Hara）辭世，享壽71歲。翻攝自IMDB



曾在經典電影《小鬼當家》中飾演媽媽的加拿大女星凱薩琳奧哈拉（Catherine O’Hara），傳出在當地時間1月30日辭世，享壽71歲。經紀公司證實，她是在短暫發病後，於美國洛杉磯家中過世，確切死因目前未公布。

根據外媒《Page Six》報導，洛杉磯消防局表示，急救人員於當地時間凌晨4時48分接獲通報，趕赴奧哈拉住處時，發現凱薩琳情況危急，隨即送醫搶救，仍宣告不治。她所屬的經紀公司 Creative Artists Agency也發聲明指出，奧哈拉是因短暫疾病辭世，但基於家屬隱私，不便進一步說明。

據悉，凱薩琳奧哈拉生前曾罹患「內臟反位症」，屬於罕見的先天性狀況，患者體內器官位置與一般人左右相反，例如心臟位於右側、肝臟在左側，發生機率約為萬分之一。多數患者在日常生活中並無明顯症狀，往往直到接受影像檢查才會發現，器官功能多能正常運作。

消息曝光後，各界紛紛表達哀悼。在《小鬼當家》中飾演她兒子的麥考利克金（Macaulay Culkin），PO出兩人昔日合照緬懷，「媽媽，我以為我們還有時間……我愛妳，我們之後見。」就連許多加拿大政壇人物也相繼致意，形容她是加拿大深受愛戴的代表性演員，為不同世代帶來歡笑。

凱薩琳奧哈拉1954年3月4日出生於多倫多，在一個虔誠的天主教家庭長大，家中7名兄弟姊妹中排行第6，她在1970年代加入多倫多知名即興劇團The Second City，正式踏入演藝圈，隨後參與電視節目SCTV演出，逐漸建立獨特的喜劇風格。

凱薩琳奧哈拉的演藝生涯橫跨電影、電視與動畫配音，代表作包括《小鬼當家》系列、《陰間大法師》、影集《富家窮路》等，並憑藉《富家窮路》於2020年奪下艾美獎喜劇類最佳女主角，隔年再拿下金球獎同類獎項，演技實力備受肯定。

儘管年事已高，凱薩琳近年來仍活躍於影視圈，還與塞斯羅根合作出演諷刺好萊塢生態的影集《片廠風雲》，日前更以該劇入圍金球獎，但當時並未出席頒獎典禮。

私生活方面，凱薩琳1988年拍攝《陰間大法師》時，結識擔任美術設計的Bo Welch，兩人1992年結婚，育有兩名兒子。她同時擁有加拿大與美國雙重國籍，是橫跨北美影壇的重要代表人物。

