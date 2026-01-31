《小鬼當家》媽媽辭世 麥考利克金悲慟發文

在《小鬼當家》中飾演「粗心媽媽」的演員凱薩琳奧哈拉，日前在洛杉磯住處病逝，享壽71歲，經紀公司已證實。凱薩琳奧哈拉近期的作品是《片廠風雲》，沒想到卻突傳噩耗，震撼好萊塢，與他合作過《小鬼當家》的麥考利克金在社群上發文悼念，「媽媽，我以為我們還有時間，我還有好多話想說，我們後會有期。」

凱薩琳奧哈拉在1970年代開始演出，台灣觀眾最熟悉她的角色正是《小鬼當家》裡糊塗又愛子心切的媽媽。2023年麥考利克金在好萊塢星光大道留名，當時凱薩琳奧哈拉還現身致詞，她更伸手摸了麥考利克金的頭，兩人相擁而泣的畫面讓全球網友感動不已，沒想到這溫馨畫面已成追憶。

近期與她合作《片廠風雲》的塞斯羅根也說：「我第一次看到她就跟她說，她是我在電視上看過最有趣的人，能和她工作是一種榮幸，我們很幸運能活在一個有她的時代裡。」事實上，凱薩琳奧哈拉雖然以該作品入圍本月初舉行的金球獎，但當時她缺席典禮，推斷健康狀況早已出現徵兆。