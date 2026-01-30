《小鬼當家》媽媽離世！凱薩琳奧哈拉享壽71歲 「凱文」那聲吶喊成絕響

娛樂中心／綜合報導

好萊塢女星凱薩琳奧哈拉，於美國時間30日逝世，享壽71歲。（圖／翻攝自IMDB）

加拿大國寶級女星、曾在經典電影《小鬼當家》中飾演母親角色的凱薩琳奧哈拉（Catherine O’Hara），於美國時間30日因短暫疾病過世，享壽71歲。經紀人證實她在家人陪伴下安詳離世。這位喜劇泰斗的辭世，不僅是演藝圈的重大損失，也讓曾與她留下經典銀幕回憶的全球影迷無限惋惜。

凱薩琳奧哈拉演藝生涯橫跨數十載，最為人津津樂道的角色，即是1990年《小鬼當家》中，那位糊塗卻深愛孩子的母親「凱特」。片中她發現將兒子遺忘在家時，驚恐大喊「凱文！」（KEVIN！）的畫面，已成為全球觀眾的集體記憶。令人感傷的是，她與飾演兒子的麥考利克金（Macaulay Culkin）才於2023年在好萊塢星光大道「世紀合體」。當時她幽默自嘲是「把兒子忘在家裡兩次的假媽媽」，兩人相擁而泣的溫馨畫面，如今已成絕響。

凱薩琳奧哈拉在經典電影《小鬼當家》中飾演母親角色。（圖／《小鬼當家》劇照）

除了《小鬼當家》系列，凱薩琳奧哈拉在喜劇領域亦有卓越成就。她早年於《SCTV》嶄露頭角，並在提姆波頓執導的《陰間大法師》及其2024年續集中飾演Delia Deetz。近年更憑藉影集《富家窮路》（Schitt's Creek）中的「莫伊拉」一角，以獨特口音與精湛浮誇的演技，橫掃艾美獎與金球獎等多項喜劇類最佳女主角大獎，奠定其不可撼動的喜劇天后地位。

凱薩琳奧哈拉與知名製作設計師丈夫Bo Welch於1992年結婚，兩人育有兩子。這位傳奇女星驟然離世，讓好萊塢演藝圈與廣大粉絲相當震驚與不捨，各界紛紛發文悼念這位陪伴無數人長大的「銀幕媽媽」。

