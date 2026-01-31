《小鬼當家》媽媽離世！凱薩琳奧哈拉享壽71歲 麥考利克金發文悼念

曾在美國經典喜劇電影《小鬼當家》中飾演媽媽「凱特」的加拿大女星凱薩琳奧哈拉（Catherine O'Hara），今（31）日傳出離世消息，所屬經紀公司CAA證實，凱薩琳已於週五因病辭世，享受71歲，突然的噩耗讓不少影迷相當不捨，電影中飾演兒子「凱文」的麥考利克金（Macaulay Culkin）也發文悼念，悲慟寫下「我以為我們還有時間，我愛你」。

經紀公司CAA發出聲明表示，71歲的凱薩琳奧哈拉週五在洛杉磯家中因短暫的疾病去世。當天，麥考利克金也在社群平台IG上發文心碎寫道，「我以為我們還有時間，我想要更多時間，我想坐在你身邊，我聽到了你的聲音，但我還有太多話想說，我愛你」。

凱薩琳奧哈拉過去曾出演《陰間大法師》、《小鬼當家》和《富家窮路》等多部經典影視作品，她以獨特的表演風格廣為人知。在1990 年上映的電影《小鬼當家》中，她飾演一位焦頭爛額的五寶媽，迷糊地把兒子獨自留在家中，她大喊兒子名字「凱文」的形象更是深植人心，為這部作品添加了溫柔與幽默。

而在2023年這對「螢幕母子」難得合體，凱薩琳奧哈拉出席麥考利克金在好萊塢星光大道的授星儀式，更感性表示，「謝謝你邀請我這個把你一個人丟在家兩次的『假媽媽』，來參加這個值得慶祝的日子，我真為你感到驕傲」！

凱薩琳奧哈拉與知名製作設計師博維爾奇（Bo Welch）於1992年結婚，兩人育有兩子，據經紀公司稱，家人將會舉行一場私人追思會。

