《小鬼當家》媽媽離世！ 凱薩琳奧哈拉享壽71歲

加拿大女演員凱薩琳奧哈拉（Catherine O’Hara）曾在《小鬼當家》中主角麥考利克金（Macaulay Culkin）的母親「凱特」一角，於美國時間30日傳出在洛杉磯家中驟逝，享壽71歲。凱薩琳奧哈拉的經紀人證實死訊，透露她是因「短暫疾病」離世，在家人的陪伴下安詳離世。

加拿大女演員凱薩琳奧哈拉（左）於美國時間30日傳出在洛杉磯家中驟逝，享壽71歲。（圖／翻攝@culkamania IG）

根據外媒《TMZ》報導，凱薩琳奧哈拉的經紀公司證實，她在美國時間30日於洛杉磯布倫特伍德區家中離世，在家人的陪伴下安詳離世，並指出她是因「短暫患病」過世，確切死因尚不清楚。

凱薩琳奧哈拉演藝經歷豐富，最令人印象深刻的角色，是她在1990年《小鬼當家》中，飾演主角凱文的糊塗母親「凱特」一角。片中她發現將兒子忘在家中時，驚恐大喊「凱文！」的畫面，成為影壇經典。這對「銀幕母子」曾在2023年好萊塢星光大道「久違合體」，當時凱薩琳奧哈拉對麥考利克金說：「謝謝你邀請我，你那位『不只一次，還是兩次』把你忘在家裡的假媽媽，來參加這個快樂的場合」，兩人相擁而泣，如今溫馨畫面已成絕響。

除了《小鬼當家》系列外，凱薩琳奧哈拉也參與多部經典作品，包括早年出演《SCTV》，以及1988年在電影《陰間大法師》（Beetlejuice）飾演迪莉亞迪茨（Delia Deetz），並於2024年再度回歸拍攝續集。最近的作品則是與演員賽斯羅根（Seth Rogen）合作演出的劇集《片場風雲》（The Studio），該作品雖入圍金球獎提名，但凱薩琳奧哈拉並未出席本月初的頒獎典禮。

凱薩琳奧哈拉驟然離世的噩耗震撼好萊塢演藝與粉絲，各界紛紛發文悼念這位傳奇女星。

