《小鬼當家》媽媽驚傳過世！ 劇中兒凱文悲痛道別：我愛妳

曾在《小鬼當家》（Home Alone）中飾演母親「凱特」的加拿大國寶級女星凱薩琳奧哈拉（Catherine O’Hara），今（31日）傳出離世消息，經紀人向外界證實，奧哈拉因短暫疾病過世。

奧哈拉飾演過不少經典的作品，不過最令台灣戲迷印象深刻的，莫過於1990年電影《小鬼當家》，她飾演男主角麥考利克金（Macaulay Culkin）的糊塗母親「凱特」（Kate McCallister），當年她一句「凱文——！」，赫然驚覺自己將兒子望在家中，這一幕仍是經典。

不過今天壞消息傳出，奧哈拉的經紀公司證實，這位年僅71歲的國寶級女演員，已經離開人間，透露她是因短暫病痛而離世的。

《Page Six》也提到，洛杉磯消防局透露，他們在當地時間凌晨4時48分接獲通報，前往奧哈拉的家中，發現她情況嚴重後將她送往醫院，不過確切死因仍尚未被公布。

當年飾演凱文的麥考利克金在得知這項消息後，於IG分享當年的劇照及多年後兩人聚首的畫面，並說：「媽媽，我以為我們還有時間，我想要更多時光……我愛妳，之後再見。」

