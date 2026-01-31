《小鬼當家》媽媽驟逝！生前心肝位置與常人左右顛倒

加拿大出生的演員凱薩琳奧哈拉（Catherine O'Hara）過去在《小鬼當家》中飾演主角的母親，當地時間週五（1/30）於洛杉磯家中驟逝，享壽71歲，她生前患有罕見的「內臟反位症」。

加拿大出生的演員凱薩琳奧哈拉（Catherine O'Hara）過去在《小鬼當家》中飾演主角的母親。（圖／翻攝自catherineoharas IG）

據《Page Six》報導，洛杉磯消防局發言人稱，當地時間週五凌晨4時48分，急救人員接到報警前往凱薩琳奧哈拉家救治，當下患者被形容「情況危急」，送醫後不治。她的經紀公司「Creative Artists Agency」表示，凱薩琳奧哈拉是短暫發病後過世，詳細死因不方便對外說明。

凱薩琳奧哈拉生前患有內臟反位症，也就是臟器逆位，意指患者的內臟器官位置先天和一般人左右相反，例如心臟在右邊、肝臟在左邊。這種先天缺陷現象較罕見，機率大概1萬分之一，主因與DNA隱性基因有關。許多患有先天性心臟病的人同時患有內臟反位症的機率較高，大多數患者起初都不知情，器官都能正常運作，直到照了X光片才發現此事。

大多數內臟反位症患者起初都不知情，器官都能正常運作，直到照了X光片才發現此事。（示意圖／Pexels）

大腸直腸外科陳威佑醫師指出，內臟器官位置相反稱為臟器逆位（situs inversus），發生原因要回溯至胚胎發育時期的「腸胃道轉位」階段。胚胎時期的腸胃道是長條管狀構造，可分成前腸、中腸和後腸，其中中腸會因快速生長經歷轉位過程，一旦扭轉出差錯或旋轉角度偏差，就會造成腸胃道轉位不全（midgut malrotation），心臟或其他器官位置也會連帶影響，導致臟器逆位發生。

陳威佑引用2010年發表在《Pediatric Surgery International》的論文，提到可能致使轉位異常的2個基因。FOXF1基因的突變會影響腸繫膜生成，而腸繫膜的重要功能是調節中腸旋轉。左右不對稱基因（LR asymmetry gene）負責調控器官位置，像是CFC1、ZIC3、Nodal、Pitx2，當基因突變就會造成臟器逆位、膽道閉鎖等問題。

FOXF1基因的突變會影響腸繫膜生成，而腸繫膜的重要功能是調節中腸旋轉。（示意圖／Pixabay）

另外還有一篇2014年發表在《Early Human Development Latest Journal》的論文，提到大概2500名嬰幼兒會出現一位異常。陳威佑醫師提到，先天腸胃道轉位不全常導致「腸閉鎖」，大多在一歲前被發現，像是十二指腸閉鎖、空腸-迴腸閉鎖和結腸閉鎖。若沒盡快處置，不僅無法正常吸收營養、排遺，也會伴隨膽汁性吐奶、腹脹等症狀。

目前醫學進步，只要及時發現警訊、提早處理可恢復腸道功能，研究指出腸閉鎖發生機率只有1/5000至1/14000。陳威佑強調腸道是身體最大免疫器官，腸道生病會誘發糖尿病、過敏性疾病甚至癌症，建議定期做大腸鏡檢查，均衡飲食、多喝水、少熬夜，讓腸道健康、提升免疫力。

