《小鬼當家》「媽媽」女星離世！享壽71歲 麥考利克金哀慟悼念

在電影《小鬼當家》中飾演「粗心媽媽」的女星凱薩琳歐哈拉（Catherine O’Hara）驚傳過世，享壽71歲。(美聯社)

因電影《小鬼當家》飾演「粗心媽媽」的女星凱薩琳歐哈拉（Catherine O’Hara），她戲謔又神經質的演技擄獲觀眾的心，後來又憑藉《富家窮路》中經典角色「莫伊拉」獲得艾美獎、金球獎殊榮。她月初缺席金球獎時，健康狀況引起粉絲關注，如今經紀公司證實她日前已過世，享壽71歲。當年在《小鬼當家》飾演兒子、10歲童星起家的藝人麥考利克金（Macaulay Culkin）也發聲哀悼。

加拿大裔美國女星凱薩琳歐哈拉（Catherine O’Hara）日前在美國洛杉磯住處因「短暫疾病」過世，享壽71歲。她的丈夫波威爾許（Bo Welch）以及兩位兒子馬修（Matthew）與路克（Luke），都十分哀慟；經紀公司表示，家屬將會舉行私人追思會，藉此紀念她燦爛非凡的一生。

凱薩琳歐哈拉出生於多倫多，是家族七個孩子中的老六，她最初在家鄉加拿大的即興喜劇劇團「Second City」演出，隨後進軍影壇，是許多藝人的「電影媽媽」。1988年，她在《陰間大法師》（Beetlejuice）中飾演極具風格的狄莉亞（Delia Deetz）；1990年，在電影《小鬼當家》（Home Alone）中飾演手忙腳亂、粗心將兒子留在家中過母親節的母親，劇中兒子展現聰明機智擊退竊賊，笑料百出，她和飾演兒子的10歲童星麥考利克金也因此爆紅，其中，她不時大喊兒子名字「Kevin！」，更一度成為當時流行語，後來，兩人又在續集中再度搭檔演出母子。

2020年，她憑CBC情境喜劇《富家窮路》飾演莫伊拉·羅絲一角迎來事業高峰，榮獲黃金時段艾美獎喜劇類最佳女主角，她在致詞中特別感謝「讓一位年過花甲的女性盡情展現自我荒謬特質」；隔年，又獲得金球獎最佳音樂及喜劇類電視劇女主角。凱薩琳歐哈拉曾對《紐約時報》表示：「莫伊拉比我有趣多了。這角色讓我有機會表演、模仿口音，這是我人生中難以割捨的樂趣。」

凱薩琳歐哈拉曾獲得多項獎項與提名，包括兩座黃金時段艾美獎、一座金球獎，以及兩座美國演員工會獎。她離世後，不少合作過的演藝圈名人紛紛發聲悼念她，麥考利克金（Macaulay Culkin）在社群發文寫下：「媽媽，我以為我們還有時間。我還有好多話想對你說。我愛你。」導演克里斯多福葛斯特（Christopher Guest）對《CNN》表示：「我感到極度哀痛，我們失去了一位這個時代最偉大的喜劇演員。」

