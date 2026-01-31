《小鬼當家》母子合體成絕響 凱薩琳奧哈拉因病過世享壽71歲

【緯來新聞網】加拿大女演員凱薩琳奧哈拉（Catherine O’Hara）於上週五在美國加州洛杉磯自宅過世，享壽71歲。其經紀公司證實消息，並表示她因短暫疾病病逝，離世時家人陪伴在側。

凱薩琳奧哈拉因病過世享壽71歲。（圖／翻攝IG）

奧哈拉以1990年上映的電影《小鬼當家》（Home Alone）中飾演主角母親「凱特」一角而廣為人知。該角色在劇情中經常驚呼兒子名字「凱文」，成為90年代流行文化的重要象徵。



奧哈拉與同劇演員麥考利克金（Macaulay Culkin）因在片中飾演母子建立深厚情誼，跨越30年情誼至今未斷。得知奧哈拉辭世後，克金在Instagram上傳兩人戲裡戲外的合照，寫道：「媽媽，我以為我們還有時間。我還想多陪陪你、坐在你身旁。我愛你，我們後會有期。」



2023年底，克金於好萊塢星光大道舉行星星典禮，奧哈拉特別現身致詞支持，兩人當時擁抱落淚，場面感人，如今畫面成為永別回憶。



凱薩琳奧哈拉的演藝生涯始於加拿大即興喜劇劇團「Second City」，之後進軍好萊塢影壇。除《小鬼當家》外，她亦在1992年續作《小鬼當家2：紐約迷途》再度詮釋「凱特」一角，奠定其經典母親形象。



她曾參與多部影集與電影，包括《Beetlejuice》、《Schitt’s Creek》等，並多次榮獲演技獎項肯定。奧哈拉的去世，引發影視界與粉絲廣泛悼念。

