《小鬼當家》母親形象成絕響 加拿大喜劇天后凱薩琳．奧哈拉辭世 享壽71歲

[Newtalk新聞] 好萊塢傳出噩耗，在經典電影《小鬼當家》（ Home Alone ）中飾演母親「凱特」一角、形象深植人心的加拿大國寶級喜劇女星凱薩琳．奧哈拉（Catherine O’Hara），於美國時間 1 月 30 日凌晨在洛杉磯家中因病離世，享壽 71 歲。

其經紀人已向媒體證實死訊，表示凱薩琳在家人陪伴下安詳走完人生最後旅程。雖然具體死因尚未對外公布，但據悉她近期身體狀況突然轉差，消息傳出後震撼全球演藝圈與無數影迷。

《小鬼當家》男主角麥考利．克金（Macaulay Culkin）第一時間在社群平台發文悼念，並分享兩人戲裡戲外的合照，字裡行間流露深切悲慟，寫道：「媽媽，我以為我們還有時間。我還想多陪陪你、坐在你旁邊的椅子上。我聽到了你的話，但我還有好多話沒說。我愛你，我們後會有期。」兩人情誼橫跨 30 多年， 2023 年底麥考利．克金於好萊塢星光大道留名時，凱薩琳亦親自現身致詞，喚起一代觀眾的集體回憶。

凱薩琳．奧哈拉的演藝生涯成就斐然，除了以《小鬼當家》系列紅遍全球，近年更憑藉影集《富家窮路》（ Schitt's Creek ）中性格浮誇、口音獨特的「莫伊拉．羅絲」一角，橫掃艾美獎、金球獎與美國演員工會獎，奠定其喜劇天后地位。她與名導提姆．波頓（Tim Burton）合作的《陰間大法師》系列亦被視為影史經典，甚至在 2024 年推出的續集中再度驚艷觀眾。

不過，凱薩琳去年與擔任美術指導的丈夫 Bo Welch 一同出席艾美獎時，外界已察覺她身形明顯消瘦，如今傳出辭世消息，更令影迷不勝唏噓。她所留下的角色與笑聲，也成為好萊塢難以抹滅的時代記憶。

