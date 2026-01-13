《小鬼當家》男星涉嫌性交易 恐遭判刑6個月

飾演美國經典電影《小鬼當家》的男演員丹尼爾·史登（Daniel Stern）涉嫌性交易遭逮。（示意圖／翻攝自pexels）





美國經典電影《小鬼當家》中飾演「淹水大盜」的男星丹尼爾·史登（Daniel Stern），近日在加州因涉嫌性交易被檢方以輕罪起訴。據報導，斯特恩於1月12日接獲起訴，初審程序預定於1月13日進行，若最終被判有罪，丹尼爾可能面臨最多6個月的監禁，或處以最高1000美元（約新台幣3.1萬元）的罰金。

《小鬼當家》經典面臨性交易指控

根據《人物雜誌》報導，尼爾·斯特恩於2025年12月10日收到警方傳票。文圖拉郡檢察官發言人喬伊·布蒂塔表示，警方在當地一家汽車旅館對丹尼爾開出傳票，案件隨即移交檢察官審查，在當地性交易屬於輕罪，因此當時並未正式將其逮捕。

丹尼爾·史登淡出演藝圈後生活

丹尼爾·史登以1990年上映的聖誕經典電影《小鬼當家》中的角色「淹水大盜」馬夫（Marv）為人熟知。多年來，他逐漸淡出演藝圈，轉而專注於雕塑創作及農場經營，目前與妻子定居於加州文圖拉郡的農場，飼養牛隻、種植柑橘與各類農作物。

丹尼爾去年12月接受專訪時透露，他近期受伊利諾州電影拍攝地屋主委託，創作一幅自畫像雕塑，重現自己與電影中曾置於臉上的狼蛛場景。斯特恩笑稱，這將是他首度創作自畫像，並打趣說：「我在工作室裡不斷觀察自己，把自己畫得比本人帥多了」他也表示，作品完成後將寄送給屋主，未來可能舉辦公開揭幕儀式。

此外，斯特恩談到過去演藝生涯時曾表示，他在80、90年代的成就已讓自己賺到足夠財富，不必再依靠工作維生，也因此激發了「善用所擁有的幸運」的責任感。不過，截至目前，斯特恩本人及其經紀團隊尚未對性交易指控作出任何回應。



