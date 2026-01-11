《小鬼當家》男星疑嫖妓遭警方開罰 定居牧場曾送急診近況曝

丹尼爾史登疑嫖妓遭警方開罰，定居牧場曾送急診。（圖: shutterstock／達志）

好萊塢男星丹尼爾史登（Daniel Stern）出道近50年，最知名的演出是在電影《小鬼當家》中飾演擅闖民宅的小偷，與小男主對戲的畫面至今仍相當經典。然而，丹尼爾淡出演藝圈多年，近日卻疑似嫖妓登上新聞版面，還遭到警方開單傳訊，引起外界熱議。

根據外媒《TMZ》報導，丹尼爾史登去（2025）年12月疑似招聘伴遊女子，兩人到美國加州卡馬里奧的一間酒店，但事後遭到警方開出罰單，並未被逮捕。文圖拉郡的執法單位進一步透露，丹尼爾是因為疑似招嫖被傳訊，若未來被定罪，恐面臨最高6個月徒刑或1000美元（約新台幣3.1萬元）罰款。

丹尼爾的代表作包含《告別昨日》、《小鬼當家》系列、《金臂小子》等，但他2019年後就淡出演藝圈，選擇在一處牧場居住，平時養牛、種橘子、從事藝術雕塑，生活相當愜意。他去年受訪時曾透露，收到《小鬼當家》中民宅屋主的邀請，希望他為房子創作具紀念意義的雕塑，令他很是驚喜又興奮。

而去年10月，他爆出緊急送急診，雖然不知道確切的病因為何，但他出院後，他的經紀人表示他的身體狀況良好，一度讓粉絲感到擔憂。現已68歲的丹尼爾史登，過去與配偶育有3名子女，如今因嫖妓疑雲登上新聞版面，掀起網友討論，至於事件經過，丹尼爾方面目前尚未回應。

★未經判決確定，應推定為無罪。

