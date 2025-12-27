《小鬼當家》真實上演！小偷破窗潛屋 獨守12歲童機智舉動救了家

12歲男獨自待在家中，突然聽見廚房傳來玻璃碎裂聲，機警逃屋外報警。圖／翻攝自CBS News

23日聖誕節前，美國紐約州一名12歲男童獨自待在家中，突然聽到窗戶破裂的聲音，意識到有人闖入，隨即跳出窗外，躲到後院安全處報警，警方並於3分鐘趕至現場逮人，讓事件有驚無險落幕；而男童機智反應，被形容如現實版《小鬼當家》（Home Alone）。

根據《People》報導，12歲的特里斯頓．泰勒（Tristen Taylor）當時正在家裡，突然聽見廚房傳來玻璃碎裂聲，原以為是家人返家，直到看到一名陌生男子從窗戶爬入屋內，意識到情況不對，立刻從臥室窗戶跳了出去，跑到後院報警求助。

警方接獲通報後，於3分鐘內迅速趕抵現場，當場將53歲嫌犯克里斯汀．賈西亞（Christian Garcia）逮捕；警方指出，嫌犯涉嫌破窗闖入住宅，目前被依三級入室盜竊與持有竊盜工具罪起訴，另外也稱讚特里斯頓冷靜的行動讓自己免於受傷，「反應極佳」。

事後特里斯頓受訪時回憶，「我當時對自己說，我必須離開這棟房子」，其臨危不亂的反應，碰巧將近聖誕節，宛如《小鬼當家》（Home Alone）真實上演，祖母蒂莫西婭．泰勒（Tristen Taylor）也稱讚特里斯頓為家裡的「小英雄」。



