《小鬼當家》經典聖誕歌竟是反抗歌曲？作曲者家鄉慘遭俄羅斯摧毀

《小鬼當家》知名歌曲《Carol of the Bells》作曲家家鄉遭俄羅斯摧毀。圖／翻攝自YT@MulaMovieclips

1990 年上映的美國聖誕喜劇電影《小鬼當家》中，8歲男孩凱文在聖誕節期間被父母獨留家中，獨自對抗2名小偷，片中配樂《Carol of the Bells》因此成為全球知名的聖誕歌曲；然而，這首歌曲最初並非為聖誕節而作，而是烏克蘭人反抗外敵的頌歌。

根據《New York Post》報導，這首曲子的作曲家米米科拉．萊昂托維奇（Mykola Leontovych）出生於烏克蘭東部小城波克羅夫斯克（Pokrovsk），第一次世界大戰後，他改編了一首當地民歌《Shchedryk》，希望藉此向世界傳達烏克蘭文化與民族精神。

廣告 廣告

1922年，短暫存在的烏克蘭獨立政府甚至派出合唱團巡迴歐洲，用這首歌展示烏克蘭文化與爭取獨立的精神，轟動全球；不過萊昂托維奇為反抗俄國統治付出了慘重代價，在俄羅斯布爾什維克在內戰奪回烏克蘭大部分地區後，遭到蘇聯特工追捕，並於1921年被暗殺。

《小鬼當家》聖誕歌曲由作曲家米米科拉．萊昂托維奇（Mykola Leontovych）改編自當地民歌《Shchedryk》。圖／翻攝IMDb網站

萊昂托維奇至今遇刺105年，他的家鄉再度陷入戰火，報導指出，隨著俄烏戰爭進入第4年，波克羅夫斯克已成為廢墟；然而波克羅夫斯克位於頓巴斯地區的中心地帶，自戰爭開始以來，俄羅斯總統就曾誓言要完全佔領頓巴斯地區。

如今烏克蘭軍隊在節日期間仍奮力抵抗，試圖將俄羅斯士兵逐出波克羅夫斯克，當地將軍奧列克桑德·西爾斯基（Oleksandr Syrskyi）13日於Telegram中表示，「烏軍已重新控制城市北部約16平方公里的地區」，承諾將持續抵抗俄軍佔領整座城市。



回到原文

更多鏡報報導

台南女清潔員遭酒駕狠撞喪命 家屬心碎：不敢讓奶奶知道

偽單身上交友軟體騙色！雷達站副站長還外洩機密、集體酗酒 國防部震怒祭處分

為隔天考試挑燈夜戰！女大生設6個鬧鐘仍睡過頭 研究所泡湯