小鬼逝世5年冥誕…親妹回憶手足互動 思念湧現淚喊「好想你」

〔記者邱奕欽／台北報導〕「小鬼」黃鴻升逝世5年，今(28日)迎來42歲冥誕，親妹妹黃婷婷思念湧現，在IG發文悼念，感性寫下對哥哥深深的思念，坦言「我好想你」，也回憶小鬼生前調皮又貼心的手足互動，字字句句讓粉絲們看了鼻酸不已。

黃婷婷凌晨1時許在IG以韓文寫下「생일 축하해,너무보고싶어(生日快樂，我好想你)」同時附上一顆愛心符號，接著回憶小鬼生前曾趁她離開房間時，穿上她的整套高中體育服，還躺在她床上的逗趣畫面，那個「神經神經的」哥哥，如今成為妹妹最珍貴的回憶，她也向哥哥報平安：「我們都好，希望你也一切都好！」

黃婷婷最後更動情寫下：「生日快樂♡想你。」讓許多粉絲一看就淚流不止，網友們也紛紛不捨給予打氣，「看到妹妹寫的真的哭了」、「小鬼會看見的」、「天使生日快樂」、「家人永遠最痛...」也有粉絲感謝黃婷婷願意分享回憶，讓大家再次想起那個幽默又溫暖的小鬼。

