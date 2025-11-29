小鬼離開5年...峮峮曬「同款照」寄思念 背景音樂藏洋蔥

峮峮昨（28）日貼出的照片疑似與小鬼是「同款」。（圖／翻攝自小鬼、峮峮IG）





男星小鬼（黃鴻升）驟逝5年，昨（28）日迎來42歲冥誕，演藝圈不少好友發文追思，KID更特意開直播邀大家合唱小鬼的歌曲〈地球上最浪漫的一首歌〉，而小鬼生前的女友峮峮也在社群平台貼出一張戴著墨鏡、抱著毛小孩的照片，似乎暗藏對小鬼的滿滿思念。

峮峮28日在IG限時動態貼出一張戴著白框墨鏡、面露微笑抱著喜樂蒂牧羊犬的照片，有眼尖網友發現，照片中的白框墨鏡和小鬼是同款，過去小鬼也曾在社群分享他抱著喜樂蒂牧羊犬的照片，讓不少粉絲相當心疼。

小鬼過去就經常曬出帶白色墨鏡的照片。（圖／翻攝自小鬼IG）

而峮峮的照片中雖然沒有附上任何文字，但背景音樂播放的〈太陽與地球〉歌詞寫道「誰要我們的心遙遠得像太陽與地球」，似乎就在訴說思念小鬼卻無法見面的情緒。事實上，峮峮在小鬼離世後，就未再傳出新戀情，如今時隔5年，圈內好友都希望她能再遇見相愛且能夠照顧她的人。



