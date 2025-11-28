小鬼黃鴻升42歲冥誕！《玩很大》、親妹發文追悼 柯佳嬿、楊丞琳齊按讚

今天是小鬼42歲冥誕，《綜藝玩很大》曬出他的鬼臉照追憶。翻攝FB@Mr.Player.tw、翻攝IG@teen520

今天是已故男星黃鴻升（小鬼）42歲的冥誕，除了曾主持的綜藝節目《綜藝玩很大》感性發文，他的胞妹也在IG發文留念，包括柯佳嬿、楊丞琳等星友都按讚。

《綜藝玩很大》曬出小鬼的俏皮鬼臉照。翻攝FB@Mr.Player.tw

《綜藝玩很大》今在臉書曬出小鬼做鬼臉的俏皮照片，寫著，「鬼，生日快樂，一切都好嗎？一如往常，一樣好想你。」

小鬼的妹妹發文悼念，包括楊丞琳、柯佳嬿等星友都按讚。翻攝IG@teen520

而小鬼的妹妹則憶起兄妹倆的互動，感性地寫道，「懷念那個神經神經的，趁我離開房間，然後穿我整套高中體育服躺在我床上的你。我們都好，希望你也一切都好。」更用中文及韓文祝他生日快樂，更用韓文說：「非常地想你！」充滿真心的留言令人鼻酸。

廣告 廣告

除了柯佳嬿、楊丞琳等星友已按讚，也吸引許多網友留言一同悼念，「鬼哥，42歲生日快樂」、「生日快樂，鬼哥」、「我也想鬼哥」、「鬼哥你一直都活在我們心裡，生日快樂」為另個世界的小鬼獻上祝福。



回到原文

更多鏡報報導

香港宏福苑大火／MAMA砍紅毯！台灣6點半能看典禮直播 MIRROR確定缺席

林俊傑密戀小20歲白富美？情侶裝曝光後發限動 網喊：讓他戀愛吧

羅志祥被造謠「與經紀人生子」 亮出鑑定報告：親子關係0％