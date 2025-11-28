小鬼黃鴻升42歲冥誕！《玩很大》、親妹發文追悼 柯佳嬿、楊丞琳齊按讚
今天是已故男星黃鴻升（小鬼）42歲的冥誕，除了曾主持的綜藝節目《綜藝玩很大》感性發文，他的胞妹也在IG發文留念，包括柯佳嬿、楊丞琳等星友都按讚。
《綜藝玩很大》今在臉書曬出小鬼做鬼臉的俏皮照片，寫著，「鬼，生日快樂，一切都好嗎？一如往常，一樣好想你。」
而小鬼的妹妹則憶起兄妹倆的互動，感性地寫道，「懷念那個神經神經的，趁我離開房間，然後穿我整套高中體育服躺在我床上的你。我們都好，希望你也一切都好。」更用中文及韓文祝他生日快樂，更用韓文說：「非常地想你！」充滿真心的留言令人鼻酸。
除了柯佳嬿、楊丞琳等星友已按讚，也吸引許多網友留言一同悼念，「鬼哥，42歲生日快樂」、「生日快樂，鬼哥」、「我也想鬼哥」、「鬼哥你一直都活在我們心裡，生日快樂」為另個世界的小鬼獻上祝福。
