「小鬼」黃鴻升42歲冥誕！《玩很大》連5年送祝福 14字逼哭粉絲

男星黃鴻升（小鬼）在2020年因主動脈剝離過世，讓許多粉絲難過不已，而今（28日）黃鴻升迎來42歲冥誕，除了親友送上祝福外，生前所主持的節目《綜藝玩很大》更是五年來沒遲送祝福，一番話語惹哭眾粉絲。

實境節目《綜藝玩很大》的粉專IG今（28日）準時在貼文中貼出黃鴻升嘟嘴、鬥雞眼的搞怪照，祝福他生日快樂，同時也道出對於黃鴻升的想念，「一切都好嗎？」、「一如往常，一樣好想你」，喊話黃鴻升不用擔心他們，表示大家都會好好的。

貼文內容搭配上歌手鄧紫棋〈好想好想你〉，瞬間逼哭粉絲，不少網友見狀也紛紛留言吐出心中的思念，然而，黃鴻升的親妹妹黃婷婷今（28日）也沒有忘記祝哥哥生日快樂，並分享以前跟黃鴻升的互動，兄妹情讓網友看了為之動容。

《綜藝玩很大》發文祝福黃鴻升生日快樂。（圖／翻攝自IG）

