小鬼42歲冥誕倒數 李易、六月「1張照片」曝光惹粉絲淚崩

藝人黃鴻升（小鬼）因主動脈剝離致血管阻塞，不幸於2020年倒臥住家猝逝，至今已滿5年。28日將迎來黃鴻升的42歲冥誕，近日陸續有不少親友前往陽明山墓園緬懷，其中他的圈內好友李易、六月夫婦也前往致意，照片曝光，這段多年來不變的友誼再度引發粉絲關注。

李易（左）和小鬼（右）的交情很好。（圖／翻攝自IG @leeyi527）

六月（蔡君茹）今（24）日在Instagram限時動態分享一張墓園照片，她特地帶上可樂與氣泡水到場悼念，因為這些是黃鴻升生前喜歡的飲料，她並在照片上寫下簡短祝福：「生日快樂。」李易隨後也轉發了這則限動，向小鬼說：「大家都很好，不擔心！」並附上比讚手勢圖案。

原來夫婦倆依照往年慣例，也準備了酒上山祭拜。李易上山後也再發佈一條限動，寫道：「老楊說過，早點開喝開心的時間比較長，你在那邊也要找到陪你喝早酒的朋友喔。」這段話再度讓粉絲回想起他們與小鬼生前的深厚情誼，為之動容。

藝人「小鬼」黃鴻升將迎來42歲冥誕，其圈內好友李易與妻子六月不忘前往墓園致意。（圖／翻攝自IG @leeyi527）

李易與黃鴻升的交情一直備受外界關注，他先前曾公開寫下：「我們都知道沒有任何人能夠取代你，你是大家的天使，鬼哥，你是我的鴻升。」他也提到，未來每一趟旅程都會帶著小鬼送他的眼鏡與背包，「陪著我奮鬥下去，大家都很想你，但大家也都會好好生活下去。」

粉絲在社群平台看到這些畫面後，紛紛留言表示感慨不捨，甚至有人紅了眼眶，對於小鬼新聞依然覺得不真實，也直言即使小鬼已離世多年，從這些細節仍能看見好友對他的友情紀念與思念。

