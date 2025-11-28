小鬼42歲冥誕 女友峮峮曬照配1曲 歌詞疑藏深深想念
已故男星黃鴻升（小鬼）2020年9月驟逝，留下無數遺憾，與當時女友峮峮的戀情隨之曝光。今（28日）是小鬼42歲冥誕，儘管五年過去，峮峮仍未公開新戀情，感情狀態持續單身，她稍早在IG限時動態發布一張抱著毛小孩、面帶笑容的照片，畫面溫馨明亮，但背景音樂卻選擇盧廣仲的經典抒情曲〈太陽與地球〉，被外界認為藏著對小鬼的深切想念。
峮峮沒有配文，只用照片搭配歌曲〈太陽與地球〉。這首歌描述兩人曾相愛卻分開，就像遙遠的星體無法再聯繫，歌詞寫道，「有什麼理由必須要我放手？誰要我們的心遙遠得像太陽與地球」、「最渴望的夢是你在等我，轟烈在星空，消散在心中，最難忘的人是永恆地錯過」 等字句，被視為她想念心境的投射，也讓不少網友相當心疼。
事實上，峮峮在節目《花甲少年趣旅行》中曾前往宜蘭月老廟求籤。當時她向月老問事卻遲遲求不到聖杯，直到卸下包包、手機等物品、靜心後才求得籤詩。然而籤詩內容卻寫著：「鳳去秦樓耶。表明伊人去矣。巫山之雲亦斂歟。可知意中之人走了。是表白兩人不宜結合耶。一切之事。婚姻亦如此斷矣。不宜餒志。宜另擇佳偶去」，KID立刻上網解籤「意中人走了」，意旨她心裡最愛的那個人，他離開了。
峮峮雖努力保持微笑，但眼眶逐漸泛淚。眾人表面不說破，但都明白籤詩指的是已離開的黃鴻升，KID也溫暖安慰：「即使要離開也要珍惜當下的美好，讓感情抱持純淨跟美好，不被世俗的雜念所汙染，離別後思念更加珍貴」。
