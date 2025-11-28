小鬼42歲冥誕...「妹妹分享手足互動」 兩度喊話：好想你

藝人小鬼（黃鴻升）42歲冥誕，妹妹發文替祂慶生。（圖／翻攝自 IG）





藝人小鬼（黃鴻升）離世5年，今（28日）是祂42歲冥誕，其妹妹黃婷婷也在社群寫下對哥哥的想念，並分享小鬼生前的搞怪行徑，讓人一度鼻酸。

黃婷婷今日凌晨發文，首先以韓文寫下：「생일 축하해,너무보고싶어（生日快樂，我好想你）」，並放上了許多和小鬼的照片，表示：「懷念那個神經神經的、趁我離開房間，然後穿我整套高中體育服躺在我床上的你。」

最後也告訴小鬼他們一切都好，也希望祂一切都好，最後再度寫下：「生日快樂，想你。」許多網友也在下方紛紛留言表示：「鬼哥，生日快樂！」、「在另一個世界也要好好的！」



