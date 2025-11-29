小鬼42歲冥誕！峮峮悄曬「生活照」藏巧思 這3細節傳遞思念

黃鴻升（小鬼）昨日冥誕，峮峮曬出生活照懷念。翻攝IG@aes_alien、qun_04

黃鴻升（小鬼）2020年因心因性休克驟逝，令外界譁然，昨（28日）是他42歲冥誕，不少圈內好友都發文懷念，他生前的女友峮峮也悄悄曬出一張照片，儘管沒有任何悼念黃鴻升的文字，卻有眼尖網友發現，峮峮戴的墨鏡、抱著的狗狗，都和黃鴻升有關聯。

小小一張照片暗藏密語 墨鏡與狗狗都連結小鬼

峮峮在IG限時動態曬出一張生活照，只見她戴著漁夫帽、白框墨鏡，懷裡抱著一隻邊境牧羊犬，露出燦爛甜美笑容，背景音樂則是盧廣仲的〈太陽與地球〉，黃鴻升生前曾在社群平台曬出這副墨鏡，以及和同品種的狗狗合照，且黃鴻升過去的形象就是「外星人」，似乎也十分符合選歌，一張簡單的照片，卻蘊涵許多小巧思，滿滿都是對黃鴻升的思念。

峮峮的生活照中藏小巧思。翻攝IG@qun_04

走過五年仍難開始新戀情 峮峮曾落淚談壓力與幸福

黃鴻升已經離世5年，峮峮身邊始終沒有出現新對象陪伴，過去她和KID、何如芸、陳為民拍攝節目《花甲少年趣旅行》，一行人都為她感到著急，何如芸更表示，希望峮峮能夠找到很愛她的人，KID也勸峮峮要放下，但因為身處輿論風暴之中，她的一舉一動都被放大，其實很難接觸到新戀情，峮峮在受訪時也忍不住落淚，很愛我的人其實很多，愛有很多形式，不是說一定要是男女之間的愛，才叫愛，其實我覺得自己很幸福。」

《綜藝玩很大》曬出小鬼的俏皮鬼臉照。翻攝FB@Mr.Player.tw

小鬼的妹妹發文悼念，包括楊丞琳、柯佳嬿等星友都按讚。翻攝IG@teen520

《玩很大》團隊發文惹淚目 妹妹深情發文傳遞思念

不只是峮峮，黃鴻升生前主持《綜藝玩很大》廣受歡迎，昨日節目官方臉出也曬出黃鴻升做鬼臉的照片並寫下，「鬼，生日快樂，一切都好嗎？一如往常，一樣好想你。」黃鴻升妹妹也表示：「懷念那個神經神經的，趁我離開房間，然後穿我整套高中體育服躺在我床上的你。我們都好，希望你也一切都好。」更用中文及韓文祝他生日快樂，更用韓文說：「非常地想你！」



