小鬼42歲冥誕 峮峮曬照「三跡象」疑曝思念心情

小鬼黃鴻升11月28日冥誕，即便已經離開五年，親友們仍不時懷念與他相處的點滴。其生前的女友峮峮，在28日也在限時動態上傳了一張照片，雖說沒有留下任何文字，但配上的歌曲與照片中的元素，被發現帶有不少懷念意味。

峮峮於28日上傳的動態，帶有懷念小鬼黃鴻升的意味（圖／翻攝自峮峮IG）

峮峮上傳的照片中，抱著狗狗、戴上白色墨鏡，而該白色墨鏡，與小鬼經常配帶的墨鏡為同款，不少小鬼的貼文中，都能見到該副墨鏡的存在；小鬼於2019年8月的貼文中，也曾抱著狗狗拍照。

照片配上的音樂，為盧廣仲歌曲《太陽與地球》，歌詞中寫道「誰要時間奔走? 只能照耀 再不能觸碰」、「以為徹底分開 徹底放手 不曾離開過」、「最遙遠的我們 別回頭 往幸福一直走」，種種跡象，也被推測是否藉由歌曲及照片，懷念已經遠去的愛人。

小鬼黃鴻升曾發出抱著峮峮的愛犬，以及配戴同款白色墨鏡的照片（圖／翻攝自小鬼黃鴻升IG）

KID則是在露營時，以直播方式，與好友、粉絲們一同合唱小鬼的歌曲《地球上最浪漫的一首歌》。從高中開始就是摯友的許瑋甯，正好也在28日這天舉辦婚宴，同樣感性說道，這一切都是天意，當時在喬婚禮場地時，剛好就是這天空了下來：「冥冥之中的安排，他應該也有來參與。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導