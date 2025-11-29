小鬼42歲冥誕...峮峮曬照「緊緊抱著牠」 選配1曲疑暗藏無盡想念
娛樂中心／綜合報導
藝人黃鴻升（小鬼）在2020年因主動脈剝離驟逝，昨（28日）是他42歲冥誕，許多圈內好友也在IG中發文祝福，而小鬼生前女友峮峮則曬出抱狗的照片，雖然沒有任何文字，不過選配的歌曲被認為暗藏思念。
峮峮昨（28日）曝光一張面帶微笑，抱著喜樂蒂牧羊犬的限時動態，不過照片並未有任何文字說明，但值得注意的是，峮峮選擇的背景歌是盧廣仲的〈太陽與地球〉，不僅是一首情歌，而是描述愛與成長，歌詞裡也充滿曾相愛的兩人卻分離的心情，因此粉絲們猜測峮峮可能想透過歌曲來懷念。
此外，不少眼尖網友注意到照片可能跟小鬼也有關係，表示峮峮臉上的白色框的墨鏡與小鬼同款，而峮峮懷中的狗狗，似乎曾在小鬼的IG貼文中出現，網友們見了都心疼不已，直呼「心揪了一下...該有多痛多想念」、「這是峮峮能夠默默想念小鬼的方式」。
