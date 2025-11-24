小鬼42歲冥誕 李易、六月帶「生前最愛」上山惹淚

黃鴻升迎來42歲冥誕，李易、六月夫婦前往致意。（圖／翻攝自小鬼、李易IG）





藝人黃鴻升（小鬼）2020年因主動脈剝離猝逝，享年36歲，如今已經離世滿5年，生前擁有好人緣的他將迎來42歲冥誕，不少人也陸續前往陽明山上的墓園祭拜，其中李易、六月（蔡君茹）夫婦也前往致意。

六月今（24）日在Instagram的限時動態曬出一張墓園的照片，中間擺著一瓶可樂及氣泡水，這也是黃鴻升小鬼生前喜歡的飲料，並寫下「生日快樂」。隨後老公李易也轉發這則限動，告訴小鬼「大家都很好，不擔心！」

李易與六月帶著小鬼生前喜歡的飲料上山。（圖／翻攝自六月IG）

另外，李易夫妻倆也特別準備酒和酒杯給小鬼，「老楊說過，早點開喝開心的時間比較長，你在那邊也要找到陪你喝早酒的朋友喔。」字字句句都透露對好友的思念，讓人為之動容。

李易寫下對小鬼的思念。（圖／翻攝自李易IG）

李易寫下對小鬼的思念。（圖／翻攝自李易IG）



