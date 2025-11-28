小鬼42歲冥誕！KID公開「限定回憶照」逗趣悼念 網喊：笑著笑著就哭了

小鬼42歲冥誕，KID公開「限定回憶照」逗趣悼念。（翻攝自KID IG）

「小鬼」黃鴻升驟逝5年，今（28）日是他42歲冥誕，其好友KID（林柏昇）公開「限定」照並說，「想你啦」，網友則紛紛喊，「笑著笑著就哭了」。

黃鴻升驟逝5年，其好友KID（林柏昇）今天透過IG發文喊，「生日快樂！現在時間11/28 AM11:28，會永遠記得啦」。他說，照片影片每年限定，以前為了保護帥溝（帥哥），自己都會在現場說這不能po那個不能po，但是隨著時間現在覺得挺可愛的，「然後發現我手機超多這種可愛不傷大雅的可愛東西！哈哈哈！想你啦」。

廣告 廣告

從KID的發文中可以看到，KID與小鬼做搞怪表情，畫面相當逗趣，另外，還有小鬼穿著灰色外套、黑色長褲並且坐在「公雞群」裡，表情還一臉驚恐非常有趣。

貼文一出後，網友紛紛喊，「kid哥好用心，鬼哥生日快樂」「笑著笑著就哭了」「這隻帥哥不需要保護吧」「專注力直接從鬼哥生日變成研究龜哥」「我真的要哭，馬上飆淚」「好久沒聽到對話聲音，熟悉上來」。

更多鏡週刊報導

香港大火／宏福苑1558萬房「內部照曝」！ 網一看怒轟：根本外面發生什麼事都不知道

香港大火／悲痛！遺體照片、遺物辨認開放 百名家屬排隊認屍「當場崩潰痛哭」

快訊／借重國際戰略長才 賴清德任命徐斯儉出任國防部軍政副部長