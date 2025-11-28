小鬼42歲冥誕！KID公開「限定珍藏照」暖喊：想你啦

KID發文悼念小鬼42歲冥誕。（圖／翻攝自KID IG）





藝人小鬼（黃鴻升）2020年9月因心主動脈剝離、血管阻塞導致的心因性休克猝逝，今（28）日迎來42歲冥誕，不少親友都紛紛送上祝福，其中《綜藝玩很大》主持搭檔KID（林柏昇）也在社群平台曬出珍藏的合照與影片，紀念這特別的日子。

KID曬出與小鬼過往的回憶寫下：「生日快樂！現在時間11/28 AM11:28 會永遠記得啦～～」，更笑說分享的照片、影片都是每年限定，「以前為了保護帥溝，我都會在現場說這不能po那個不能po，但是隨著時間現在我覺得挺可愛的，然後發現我手機超多這種可愛不傷大雅的可愛東西！哈哈哈！想你啦！」

KID曬出過往與小鬼一同出外景的回憶。（圖／翻攝自KID IG）

KID也分享與小鬼過往一同出外景的合照，只見小鬼穿著黑隊T恤，微微撅嘴指向KID，KID則穿著黃隊T恤，擺出鬼臉的動作，兄弟倆一同在鏡頭前搞怪，流露深厚情誼。隨後KID又曬出小鬼被擬真巨型公雞像包圍的畫面，畫面中小鬼與面露驚訝與公雞兩眼對視，十分搞笑。

最後，KID公開珍藏許久的影片，草地上2隻烏龜正在交配，KID認真拿著手機拍攝紀錄，小鬼則蹲在護網外觀察，神情看似十分認真，荒謬的畫面讓不少網友大笑直呼，「最後也看得太認真」、「生日快樂 第三個影片好好笑」。



