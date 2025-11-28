小鬼42歲冥誕！KID發「搞怪照」喊：想你啦

娛樂中心/尤乃妍報導

「小鬼」黃鴻升驟逝5年，11月28日迎來他42歲冥誕，昔日《玩很大》好友KID（林柏昇）在社群平台曬出多張沒有公開過的合照和影片，對黃鴻升送上祝福也透露滿滿思念。貼文公開後，許多粉絲紛紛留言表示想念，兩人好交情與幽默的相處方式也讓粉絲們又哭又笑。









KID曬小鬼「未公開照片」悼念42歲冥誕 搞怪神情惹哭粉：想你了

KID（林柏昇)用兩人過去的搞怪照片、影片悼念黃鴻升，讓粉絲又哭又笑。(圖/翻攝自Instagram@circuskidd)

藝人「小鬼」黃鴻升驟逝5年，11月28日迎來他42歲冥誕，許多曾經的好友都發文表示想念，過去在節目《玩很大》的好友KID（林柏昇）在社群平台長文喊話黃鴻升，他幽默寫下「生日快樂！現在時間11/28 AM11:28 會永遠記得啦～～照片影片每年限定，以前為了保護帥溝，我都會在現場說這不能po那個不能po，但是隨著時間現在我覺得挺可愛的，然後發現我手機超多這種可愛不傷大雅的可愛東西！哈哈哈！想你啦！」一邊回憶兩人的逗趣往事，一邊流露滿滿思念。許多網友在看到貼文後留言「想你鬼哥」、「笑著笑著就哭了」、「好久沒聽到對話聲音，熟悉上來」。

廣告 廣告

KID曬小鬼「未公開照片」悼念42歲冥誕 搞怪神情惹哭粉：想你了

《玩很大》連續5年在官方粉專祝黃鴻升生日快樂。 (圖/翻攝自Instagram@mr.player.tw)

《玩很大》節目組自黃鴻升逝世後，這是第五年為他在社群平台發文，貼文真情流露表示「鬼，生日快樂。一切都好嗎?一如往常，一樣好想你。」搭配上歌手鄧紫棋〈好想好想你〉和黃鴻升搞怪嘟嘴自拍照，瞬間逼哭粉絲。

原文出處：KID曬小鬼「未公開照片」悼念42歲冥誕 搞怪神情惹哭粉：想你了

更多民視新聞報導

胡瓜「嫌棄藝人」玩遊戲嘆沒得選！ 找觀眾代打喊「正式出道」全場錯愕

屈中恆昔涉毒醜聞被挖！老婆Vicky曝家中現況

大S生前救白血病童…「捐款百萬」善舉曝光！

