小魯肉飯39元大漲？鬍鬚張急澄清：71元是飄香飯

鬍鬚張近日宣布喊漲，然而有民眾誤會魯肉飯39元漲到71元，對此，鬍鬚張緊急澄清，39元的魯肉飯，「8年來從未調價」，71元的產品是「飄香飯」。

鬍鬚張緊急澄清，39元的魯肉飯，「8年來從未調價」。（圖／翻攝自鬍鬚張臉書粉專）

鬍鬚張昨天透過臉書粉專發文表示，「鬍鬚張魯肉飯 39元，8年來從未調價，媒體報導71元的產品是『飄香飯』，含有現炒青菜、筍絲魯、奈良瓜、半顆魯蛋（鴨蛋）。」

鬍鬚張強調，「一路以來重視食安與品質，從食材、製程到把關都不馬虎，目的只有一個，就是：做出一碗安心又美味的魯肉飯。」

因應食材原物料、人力、環保相關成本持續增加，鬍鬚張於12日起調漲48品項價格，平均漲幅3.8%，飄香飯（小）由66元漲至71元。

鬍鬚張最新價格。（圖／翻攝自鬍鬚張臉書粉專）

