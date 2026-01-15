小鳥吃吐司涉勞資爭議 四叉貓3年前示警黑心加盟嘆：沒人聽

行動麵包車「小鳥吃吐司」爆出勞資爭議。

行動麵包車品牌「小鳥吃吐司」創辦人林致兵，近日遭員工及加盟主指控積欠薪資、欠款，並疑似捲款失聯，新北市勞工局證實已受理18件勞資爭議，網紅四叉貓也發文，無奈表示自己早在3年前就曾示警林致兵的黑心加盟模式，直言：「努力講了3年沒人肯聽，那我還有啥辦法（攤手）。」

林男曾推出「伊莉莎白紅茶書房」、「舒油頭」等品牌，並以「小鳥吃吐司」行動麵包車打響名號，然而近日遭員工與加盟主踢爆積欠薪資與款項，甚至疑似捲款潛逃。

對此，林男昨日發聲明坦言，為支付員工薪資與供應商款項，曾向高利貸借款，導致債務膨脹至上千萬，最終壓垮個人與品牌營運，他向外界致歉，強調自己對得起食品安全，卻辜負了眾人信任；新北市勞工局今日則證實，已接獲18名勞工申請勞資爭議調解，將盡速開調解會議，維護勞工權益。

林男過去曾跨足政壇，於2022年間獲民眾黨提名參選新北市議員，當時被四叉貓踢爆其酒駕前科，林坦承自己是「酒駕更生人」，最終遭黨內撤銷提名、黯然退選。

事實上，當時四叉貓除揭露酒駕紀錄外，也曾提醒民眾留意林男的加盟模式風險，如今勞資爭議事件爆發，四叉貓今日再度發文感嘆，自己早在3年前就不斷提醒其黑心加盟操作「玩過好幾輪」，無奈努力講了3年沒人肯聽，他也沒辦法。





