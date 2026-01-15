小鳥吃吐司爆倒閉、欠薪 負責人林致兵發聲明致歉

知名烘焙品牌小鳥吃吐司驚傳倒閉。（圖／翻攝自小鳥吃吐司麵包車車臉書）





知名烘焙品牌「小鳥吃吐司」驚爆倒閉，負責人林致兵遭指控捲款失蹤，超過20位員工兩個月加總約150萬元的薪水還沒發，廠商貨款也拿不到，更讓眾多加盟主血本無歸，而負責人林致兵也發出聲明。

老闆突人間蒸發

林致兵被加盟主控訴人間蒸發。（圖／東森新聞）

知名烘焙品牌「小鳥吃吐司」曾經紅極一時，如今卻爆出老闆欠薪落跑，超過20名員工，兩個月加總約150萬元的薪水全都沒拿到。員工、廠商都遭欠款，還爆出老闆借高利貸，債主拿不到錢，乾脆上門抵債，把有價值的麵包機器和物品全都搬走。

年僅20歲的受害加盟主沈建智無奈表示，「他在1月11日早上6點半，突然退出跟我的通訊群組，從此這個人就不見了。」去年底懷抱創業夢簽約加盟，光是加盟金就砸下69萬，外加30萬保證金，原以為能跟著名人賺錢，沒想到老闆說走就走，包含營業損失在內，百萬資金恐怕石沈大海。

「小鳥吃吐司」過去在中部以北設有多家實體店面，2024年10月推出餐車系列，包括南崁號、林口號、台南號等，透過餐車取代店面，試圖降低成本。而最後一家直營門市「三重重新小鳥家」，早在2025年6月就已關門，目前僅剩一家圓山加盟店仍在營運。

對此，新北勞工局表示，目前已有18名勞工申請勞資爭議調解，將盡速召開調解會議，若查證屬實有積欠薪資情形，將依勞基法開罰2萬到100萬元。

加盟主現身控訴

林致兵曾創立滷底撈、舒油頭、伊莉莎白紅茶書房等多個品牌。（圖／東森新聞）

而「小鳥吃吐司」創辦人林致兵在業界頗具名氣，曾創立滷底撈、舒油頭、伊莉莎白紅茶書房等多個品牌。過去廣告聲稱每日淨賺2萬、免房租電費，保證獲利35%以上。但加盟主現身打臉，指出現實狀況根本沒那麼美好，先前承諾每月獲利20萬，實際營收卻遠遠對不上，以招牌吐司為例，進價從128元一路漲到153元，壓垮基層，若加盟主賺不到錢想退場，不只加盟金拿不回，甚至還得面臨巨額違約金。

林致兵發聲明：資金斷裂是因被抹黑

林致兵發聲明。（圖／東森新聞）

面對加盟主的控訴，林致兵發出聲明，除了表達歉意，也無奈表示面臨資金斷裂，一大原因是先前加盟主透過抹黑報導，引發一連串解約效應，後續為了發薪、貨款，借了高利貸，不料利息翻倍，千萬欠款讓他無力償還。

昔日的加盟產業傳奇，如今卻淪為欠債失蹤的爭議人物，加盟主們只希望負責人能盡快出面，還給他們一個交代。

