小鳥吃吐司爆倒閉！老闆疑千萬債落跑 「逾20員工拿嘸錢」欠150萬薪資

生活中心／施郁韻報導

「小鳥吃吐司」員工控訴，廠內超過20位員工被積欠薪資共超過上百萬元。（圖／翻攝自小鳥吃吐司臉書）

知名烘焙品牌「小鳥吃吐司」，主打文青風格，如今爆出老闆疑似千萬債務在身，至少20位員工被積欠薪資，去年12月加上1月的薪水，共約150萬薪水還沒發，而工廠內的器具、產品，通通都被廠商搬走。對此，創辦人林致兵發聲道歉。

「小鳥吃吐司」員工出面指控，創辦人林致兵原先每天都會到麵包工廠，一年前開始拖欠薪水，最後一次現身工廠時間是1月9日，隔天發薪日還有回覆群組訊息，之後便音訊全無。

員工控訴，去年12月與1月薪水還有年終全都沒了，廠內超過20位員工受影響，積欠薪資超過上百萬元。

加盟主表示，林致兵承諾每個月利潤高達10萬元以上，被吸引投資，支付加盟金買餐車，近幾個月都處於虧損狀態，1月11日林致兵退出LINE群組後，只能走法律途徑討回損失。

對此，林致兵發出聲明表示，先前因拒絕加盟主賣過期麵包，雙方解除合約後，加盟主利用不實報導，導致品牌信譽一夕崩盤，為了支付員工薪水與供應商款項，選擇向高利貸借款，卻使債務迅速膨脹至上千萬，最終壓垮個人與品牌營運，在此向所有營業者致歉。

最後林致兵強調，自己對得起食品安全良心，但辜負了大家信任。



