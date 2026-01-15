小鳥吃吐司爆倒閉！「老闆疑欠薪落跑」 新北勞工局出手了

生活中心／張尚辰報導

「小鳥吃吐司」員工控訴，廠內超過20位員工被積欠薪資共超過上百萬元。（圖／翻攝自小鳥吃吐司臉書）

知名烘焙品牌「小鳥吃吐司」，主打文青風格，如今爆出老闆疑似千萬債務在身，至少20位員工被積欠薪資。對此，新北勞工局表示，將盡速開調解會議，且若公司確實有積欠勞工薪資的違法情事，依《勞動基準法》可處2萬到100萬元罰鍰。

員工控訴，創辦人林致兵早在一年前便出現薪資延遲情況，今年1月9日是他最後一次出現在工廠，隔天原定發薪日仍曾在群組回應訊息，之後便再無消息。員工不僅未收到薪水，1月11日更發現林致兵已退出LINE工作群組，完全無法聯繫。

目前廠內已有超過20名員工連續兩個月未領到薪資，加盟店也因供貨中斷陷入困境，前期投入的資金恐怕難以回收，整體積欠金額估計高達數百萬元。林致兵曾對外發布聲明，指控高雄加盟商私下販售過期產品給軍方，嚴重影響品牌聲譽，導致資金鏈斷裂，甚至為支付薪資向高利貸借款，負債已突破千萬元，並聲稱將變賣設備及貨車籌措資金。

新北市勞工局說明，涉案公司登記名稱為「壹玖零陸國際股份有限公司」，已於14日正式受理18名勞工的調解申請，後續將協助員工透過調解程序保障自身權益。

此外，勞動檢查處也將針對該公司展開全面勞檢，若確認有積欠薪資等違反勞動法令情事，將依法開罰，罰鍰金額介於2萬元至100萬元不等。

