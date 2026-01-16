小鳥吃吐司爆欠薪倒閉 勞工局介入調查

知名烘焙品牌「小鳥吃吐司」近日爆出欠薪倒閉風波。（圖／翻攝自小鳥吃吐司麵包車車臉書）





知名烘焙品牌「小鳥吃吐司」近日爆出欠薪倒閉風波，負責人林致兵被指控捲款失聯，導致超過20名員工長達2個月未領薪資，累計欠薪金額約150萬元。對此，林致兵強調「會出售工廠設備與貨車，一定會支付員工薪水」，此案也引起新北市勞工局介入，並承諾會盡快安排雙方進行調解。

回顧事發經過

回顧整起事件，多名員工於1月14日出面指控，林致兵自1年前起即陸續延遲發放薪資，至今仍有約25名員工、去（2025）年12月的薪水尚未領到。更令員工無法接受的是，林致兵於1月11日起就突然失聯，打電話不接，傳訊息也不回，被懷疑捲款落跑。

廣告 廣告

不僅員工生計受影響，相關廠商的貨款同樣遲遲未能入帳，多名加盟主更是投入資金後血本無歸。有加盟主指控，林致兵從11日退出LINE群組後，便完全失去聯繫，加盟金及相關款項約200萬元至今無法討回，損失慘重。

林致兵承諾：會償還員工薪資

針對外界指控，林致兵緊急發布聲明說明，指出因高雄加盟主私下販售過期商品，導致品牌商譽受損、資金鏈斷裂。他坦言為支付員工薪資曾向高利貸借款，利息不斷累積，債務已破千萬元，並再次承諾將出售工廠設備與貨車，償還員工薪資。

黑歷史遭起底

隨著事件延燒，林致兵過往背景也被挖出。他曾於2022年參選民眾黨市議員，但因被揭露2014年酒駕前科，引發社會譁然，最終宣布退選。相關經歷再度成為輿論焦點。

新北市勞工局介入處理

新北市勞工局表示，經查「小鳥吃吐司」公司登記名稱為「壹玖零陸國際股份有限公司」，已於14日共18名勞工提出的勞資爭議調解申請，將儘速安排調解會議。同時也將對該公司進行勞動檢查，若查獲欠薪屬實，將依《勞動基準法》裁處2萬元至100萬元的罰鍰。

更多東森新聞報導

小鳥吃吐司爆倒閉、欠薪 負責人林致兵發聲明致歉

獨家／小鳥吃吐司全關！20員工怨欠薪1-2個月逾150萬

挨轟提油救火！謝龍介反罷嗆「小鳥」：抹黑的生兒沒屁股

