「小鳥吃吐司」小草老闆惡意倒閉 四叉貓：我講了三年沒人聽

記者李鴻典／台北報導

主打文青風格的烘焙品台「小鳥吃吐司」爆出老闆疑似千萬債務在身，至少20位員工被積欠薪資；員工爆料，控訴創辦人林致兵惡意倒閉、欠薪失聯。對此，網紅四叉貓今（15）天貼出他自己的發文截圖感嘆，「我三年前就說要小心民眾黨這個人，他的黑心加盟模式玩過好幾輪了，努力講了三年沒人肯聽，那我還有啥辦法（攤手）」。

「小鳥吃吐司」員工控老闆惡意倒閉、欠薪！

員工控訴，1月9日是林致兵最後一次現身工廠，10日發薪日還有回群組訊息，之後就音訊全無。林致兵發出聲明表示，先前因拒絕加盟主賣過期麵包，雙方解除合約後，加盟主利用不實報導，導致品牌信譽一夕崩盤，為了支付員工薪水與供應商款項，選擇向高利貸借款，卻使債務迅速膨脹至上千萬，最終壓垮個人與品牌營運，在此向所有營業者致歉。

廣告 廣告

最後林致兵強調，自己對得起食品安全良心，但辜負了大家信任。

「小鳥吃吐司」老闆疑潛逃 員工控惡意倒閉、欠薪！

對此，四叉貓今天貼出自己的發文截圖感嘆，「我三年前就說要小心民眾黨這個人，他的黑心加盟模式玩過好幾輪了，努力講了三年沒人肯聽，那我還有啥辦法（攤手）」。

四叉貓今（15）天貼出他自己的發文截圖感嘆，「我三年前就說要小心民眾黨這個人，他的黑心加盟模式玩過好幾輪了，努力講了三年沒人肯聽，那我還有啥辦法（攤手）」。（圖／翻攝自四叉貓臉書）

前桃園市議員王浩宇則貼出一張林致兵身穿台灣民眾黨背心的照片寫下，「小鳥吃吐司」驚傳惡性倒閉！20多名員工，遲遲沒拿到上個月薪水，發現老闆林致兵聯繫不上，懷疑已經捲款落跑，廠商陸續前往工廠搬走相關烘焙設備。

林致兵是在2022年被提名參選新北市第6選區議員，但卻爆出酒駕；民眾黨當時表示，對於提名有酒駕紀錄的市議員參選人，因提名辦法不周全，向社會大眾致歉，並重申酒駕零容忍，盼各界一起支持打擊酒駕。林致兵後來宣布退選。

更多三立新聞網報導

把AIT當背書工具？黃國昌愈是焦慮愈玩死自己

知中共攻台時間表！她批黃國昌拖延國防預算最危險政治表演

專家：黃國昌原本是第四等，開記者會亂講話後馬上又被美國降等

小鳥吃吐司爆倒閉！老闆疑千萬債落跑 「逾20員工拿嘸錢」欠150萬薪資

