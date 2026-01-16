「小鳥吃吐司」惡性倒閉！網紅老闆捲千萬潛逃

知名連鎖烘焙品牌「小鳥吃吐司」近日驚傳惡性倒閉，創辦人林致兵疑因欠債上千萬而潛逃。新北市勞工局指出，目前已受理18名遭欠薪員工提出的勞資爭議調解申請，全案正介入調查中。

小鳥吃吐司麵包車走文青路線，販售多款麵包。（圖／小鳥吃吐司麵包車車臉書粉專）

根據《知新聞》報導，一名在該公司任職的麵包師傅控訴，公司的財務危機早有跡象，林致兵在9日晚間偷偷返回公司，將員工依規定放在桌上的當日營收全數搜刮帶走，隔天便徹底失聯，電話也轉入語音信箱。

該名師傅無奈表示，原本指望領薪水好過年，如今只能被迫面對失業與欠薪的現實。正值農曆年前夕，負責人捲款潛逃讓員工們處境艱難。自2025年初開始，員工薪資發放便極不正常，拖延天數從數天到20天不等，甚至分期付款，直到今年1月則是完全發不出薪水，受害員工超過20人。

除了基層員工受害，也有多名加盟主投入數百萬元資金血本無歸，面對突如其來的倒閉消息感到求助無門。公司累積欠薪達百萬元，林致兵更在失聯前一晚潛回店內捲走現金營收。部分加盟主表示，當初因林致兵承諾每月可獲利10萬元以上而投資加盟，支付加盟金與購買餐車，但近幾個月業績連連虧損。林致兵於11日無預警退出LINE群組後，加盟主才意識事態嚴重，現正透過法律途徑討回損失。

針對此案表示，新北市勞工局表示，將盡速召開調解會議釐清事實。勞工局強調，若查證公司確實有積欠薪資等違法情事，將依《勞基法》處以新台幣2萬元至100萬元罰鍰，並協助勞工爭取應有權益。

對此，林致兵聲明指出，高雄加盟主曾私下銷售過期商品給海軍，並在網路上抹黑品牌，導致資金斷裂。他表示曾向高利貸借款支付員工薪水及供應商款項，但利息累積迅速，欠款已破千萬，承諾將出售工廠設備與貨車籌措資金還款，但真實性尚未可知。

林致兵過往創立過多個品牌，以行銷手法創新聞名，包括「吐司工寓」、「思鄉病牛肉麵」、「舒油頭」等皆出自其手，曾多次受訪並獲得2022年台灣服務創新獎，有「行銷鬼才」之稱。然而，他所創立的品牌多在短短幾年內倒閉。2022年，他曾一度獲民眾黨青睞，有望提名中和區議員，卻因酒駕事件退選。如今，他所引發的爭議仍在持續發酵，外界關注他如何處理善後事宜。

