「小鳥吃吐司」爆欠薪惡意倒閉！老闆林致兵道歉了 民眾黨參選被拔黑歷史曝光

「小鳥吃吐司」被爆欠薪倒閉，負責人林致兵出面致歉坦言借了高利貸無力償還。（鏡新聞）

連鎖烘焙品牌「小鳥吃吐司」近日遭員工爆料欠發薪水，甚至疑似欠下大筆債務後捲款潛逃。負責人林致兵今（15日）發生道歉，承諾會出售設備資產償還員工薪資，新北市勞工局也證實有18名勞工申請勞資爭議調解。

綜合媒體報導，走文青、韓系可愛風的麵包店「小鳥吃吐司」老闆林致兵驚傳欠薪跑路，員工指控他去年就經常延發薪水，近日更突然失聯，11日還突然退出群組，讓加盟主相當崩潰。據悉，超過20名工廠員工已2個月沒有領到薪水，共欠150萬元，加盟主的投資、營運損失也有上百萬。

廣告 廣告

事實上，去年10月《鏡報》才獨家披露林致兵與加盟主簽署了為期3年的「自願加盟合約」，稱一天獲利都是2、3萬起跳，加盟後每月獲利20幾萬元不是問題，還提出「免請人、免房租、免水費、免電費、免烘焙」5免1保證；未料有人加盟後卻被要求支付總共上百萬元的開辦費、保證金等，常常一天還賣不到5,000元，林致兵反稱是加盟主自己得罪客人，並指控加盟主販賣過期的麵包給海軍，罰款10萬元。

致歉聲明怪加盟主抹黑 自曝借高利貸無力償還

如今被爆料欠薪跑路，林致兵也發聲明向加盟主致歉，聲稱是因為當時加盟主販售過期商品給海軍，還在網路抹黑，導致商譽嚴重受損，一連串的解約效應造成資金鏈斷裂。林致兵說，他為了支付員工薪水和貨款還去借了高利貸，但利息翻倍之下讓他背負了上千萬元的債務，他無力償還。他承諾會出售工廠設備與貨車，換取資金來償還員工薪水。

目前「小鳥吃吐司」僅剩台北的圓山加盟店仍在營運，對於欠薪一事，新北市勞工局回應表示，已有18名勞工申請勞資爭議調解，將盡速召開調解會議，若查證屬實將依《勞基法》開罰2萬至100萬元。

林致兵過去曾代表民眾黨參選新北市議員，後來被踢爆酒駕黑歷史而退選。（翻攝自臉書）

昔加盟鬼才今跑路 酒駕退選黑歷史曝光

林致兵過去曾被形容是「加盟鬼才」，他掛名董事長的「兆紅國際集團」在過去10年間先後推出包括「吐司工廠」「灶紅了」「滷底撈」「伊莉莎白紅茶書房」「舒油頭」等知名餐飲品牌。2022年試圖轉戰政壇，獲得民眾黨提名參選新北市第六選區（中和區）議員，結果馬上被爆料他曾在2014年酒駕被抓，當時民眾黨高喊「酒駕零容忍」，林致兵在引發爭議後還一度避重就輕，把被判刑寫成被開單，最終黯然宣布退選。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

更多鏡週刊報導

民眾黨議員提名人遭爆酒駕前科 聲稱反省卻將判刑寫成開單

熱賣28年 肯德基宣布「原味蛋撻」即將走入歷史！眾人哀嚎：不要鬧了

入境日本被帶進小房間！險遭「原機遣返」 叫賣哥疑：是否很多台灣人沒誠實