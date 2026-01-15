「小鳥吃吐司」爆老闆欠薪跑路！新北勞工局出手了

連鎖烘焙品牌「小鳥吃吐司」爆出積欠員工薪水，新北勞工局已介入處理。 圖：取自「小鳥吃吐司麵包車車」粉專

[Newtalk新聞] 知名烘焙品牌「小鳥吃吐司」老闆傳出欠薪跑路，員工爆料去年開始拖欠工資，12月的薪水至今未發，懷疑已經捲款落跑。新北市勞工局指出，已受理18名員工申請勞資爭議調解，將盡速召開會議，並安排勞動檢查，違規者依勞基法最高可開罰100萬元。

「小鳥吃吐司」員工指控，創辦人林致兵一年前開始拖欠薪水，今年1月9日最後一次現身工廠，隔天發薪日回覆群組訊息後便音訊全無，員工未收到薪水，1月11日林致兵更退出LINE群組連絡不上。

廣告 廣告

廠內超過20名員工12月、1月薪資都未發，同時加盟商面臨斷炊，投入的資金恐打水漂，合計積欠金額達數百萬元以上。林致兵一度發表聲明，提及高雄加盟主私下銷售過期商品給海軍，導致商譽嚴重受損，資金因此斷裂，向高利貸借款支付員工薪水，欠款已破千萬，承諾會出售工廠設備與貨車來度過關卡。

新北勞工局指出，連鎖烘焙「小鳥吃吐司」爆發欠薪爭議，經查公司名稱為壹玖零陸國際股份有限公司，勞工局14日受理1件共計18名勞工申請勞資爭議調解，後續將盡速開調解會議，協助勞工爭取個人權益。

另外勞檢處也將對「壹玖零陸國際股份有限公司」實施勞動檢查，如確實查獲積欠勞工薪資的違法情事，依照勞基法可處2萬元至100萬元罰鍰。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

新北運將虐殺7貓 二審輕判7個月定讞！律師質疑：法官未考慮動保法立意

雲林「台版嵐山」火災第3天！國防部出動運輸直升機滅火