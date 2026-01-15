「小鳥吃吐司」爆負責人欠薪跑路！廠內逾20員工拿不到錢 本人發聲了

「小鳥吃吐司」員工出面控訴，廠內超過20位員工被積欠薪資，總額超過上百萬元。翻攝自小鳥吃吐司臉書



知名烘焙品牌「小鳥吃吐司」老闆林致兵傳出欠薪跑路，至今已積欠逾20名員工超過150萬元薪資，就連工廠內的器具、產品通通都被廠商搬走。林致兵對此透過聲明致歉，表示因為借高利貸發放薪資、償還貸款，導致債台高築，負債超過千萬元，接下來將出售工廠設備，以支付積欠的薪水。

「小鳥吃吐司」員工出面指控，原本創辦人林致兵每天都會到麵包工廠，不過一年前開始拖欠薪水，1月9日最後一次現身工廠後，隔天發薪日還有回覆群組訊息，後來就音訊全無，廠內超過20名員工12月、1月薪資都沒有領到，算下來總額超過百萬元。

除了欠薪問題外，還有加盟主出面表示，先前林致兵承諾每個月利潤高達10萬元以上，因此被吸引投資，並支付加盟金買餐車，不過近幾個月卻都處於虧損狀態。1月11日林致兵退出LINE群組後，現在只能走法律途徑來討回損失。

林致兵對此發布聲明致歉，指出先前有高雄加盟主私自將整車過期商品售給海軍單位，加上網路上的抹黑資訊，導致品牌信譽毀於一旦，資金鏈斷鏈。為了發放薪資、償還貸款，只能借高利貸，沒想到利息翻倍速度太快，導致欠款膨脹至千萬元，最終壓垮個人與品牌聲譽，在此向所有營業者致歉。

林致兵強調，自己對得起食品安全良心，但辜負了大家的信任，接下來會將工廠設備、貨車出售，用以支付員工薪水。

