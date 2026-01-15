「小鳥吃吐司」老闆傳欠百萬薪水跑路 他發聲明道歉了

知名烘焙品牌「小鳥吃吐司」老闆遭爆跑路、積欠超過20名員工的薪水，兩個月總計約150萬，且也繳不出廠商貨款，對此，小鳥吃吐司老闆也發聲明道歉。

小鳥吃吐司麵包車走文青路線，販售多款麵包。（圖／小鳥吃吐司麵包車車臉書粉專）

根據《東森新聞》報導，「小鳥吃吐司」老闆林致兵被員工指控，廠內有超過20名員工沒有領到2個月的薪水，員工無奈稱「大家都找不到人」，因為沒有讀LINE，連電話也都沒有接。除了員工，連廠商也控訴遭欠款，金額超過50萬，上週五還有聯繫到林姓老闆，怎料這週一就發生狀況，讓他們很錯愕。

對此，林致兵發聲明致歉，強調在資金鏈徹底斷絕的情況下，為了支付薪水，償還供應商的貨款，只好選擇向高利貸借款，怎料利息迅速翻倍，導致積欠款項達千萬，之後會把工廠設備和貨車出售的錢用來付員工們的薪水。

