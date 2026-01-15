「小鳥吃吐司」老闆是黨員！民眾黨回應強調1事

政治中心／李汶臻報導

紅極一時的知名烘焙品牌「小鳥吃吐司」，驚傳積欠20多名員工、約百萬元的薪資，1月11日更發現聯繫不上負責人林致兵，懷疑已捲款跑路。如今林致兵的過往爭議被挖出，他5年前曾獲民眾黨提名參選新北市第6選區議員，但隨後爆出酒駕爭議、退選。

林致兵過去被稱「加盟鬼才」，在業界頗具名氣。據《三立新聞網》報導，林致兵在10年內打造9個餐飲品牌，但大多品牌後續都因經營不善、陸續倒閉，甚至有人質疑他利用加盟吸金。而這位加盟產業的昔日鬼才，還曾是政壇新星。他過去曾獲民眾黨提名為新北市第六選區議員候選人，而在提名名單出爐後，林致兵2014年酒駕被抓，酒測值0.47毫克的前醜聞翻出。

廣告 廣告

昔爆酒駕退選「竟仍是民眾黨員」 掀出「小鳥吃吐司」老闆林致兵黑料

林致兵曾獲得民眾黨提名參選議員，當年因酒駕黯然退選。（圖／民視新聞）





民眾黨隨後緊急滅火並急修黨規，發布聲明表示「自提名日起，一旦酒駕一律撤銷提名，已任公職者發生酒駕將依法嚴懲送辦並開除黨籍。對於曾披民眾黨袍選議員的林致兵，如今又鬧出「欠債落跑」風波，據《三立新聞網》報導，民眾黨回應證實林致兵仍是黨員，但強調對於相關爭議毫無所悉，並呼籲當事人盡速出面說明。

對此，負責人林致兵稍早發聲明回應了。據《東森新聞》報導，林致兵聲明表達歉意，並解釋資金斷裂是因被抹黑。而他為了支付員工薪資與供應商款項，選擇借高利貸，但「利滾利」讓債務暴增至千萬，讓他無力償還。林致兵致歉並承諾變賣設備與貨車，以優先償付員工薪水。

根據了解，連鎖麵包坊「小鳥吃吐司」主打文青可愛風路線，全盛時期有15家麵包店門市，之後還推出行動麵包車加盟；豈料，去（2025）年底傳出遲發薪水，員工、廠商都遭欠款。不少廠商陸續前往工廠，搬走相關烘焙設備，仰賴工廠製作麵包的加盟主，面臨斷炊，投入的資金百萬起跳，讓加盟主欲哭無淚。





昔爆酒駕退選「竟仍是民眾黨員」 掀出「小鳥吃吐司」老闆林致兵黑料

「小鳥吃吐司」負責人林致兵驚傳欠薪落跑，設備陸續遭廠商搬走。（圖／民視新聞）





另外值得一提的是，林致兵爆吸金落跑的話題隨後也在PTT掀起討論。有網友在以「民眾黨議員參選人林致兵爆吸金落跑」為題發文，提到「小鳥吃吐司」闆林致兵今被爆出欠薪、借高利、吸金、倒閉，影響數十員工和加盟主，並特別提到林致兵昔披民眾黨袍選議員，因酒駕黑歷史才退選的過往，最後還忍不住開罵「又是民眾黨，XX垃圾黨垃圾人」。貼文曝光，引發網友湧入留言開酸：「小事，我們小草黨就喜歡這樣的黨員，怎麼了嗎」、「前任黨主席也吸了不少金 都一樣」、「這很民眾黨啊」、「小草不意外」。

原文出處：昔爆酒駕退選「竟仍是民眾黨員」 掀出「小鳥吃吐司」老闆林致兵黑料

更多民視新聞報導

黃國昌「被問到傅崐萁」激動拍桌！華府智庫圈嚇壞

王世堅出戰KO蔣萬安？命理師：2026年運勢大看好

吊車大王「絕緣」頭獎！險抱走800萬「又差1碼」

