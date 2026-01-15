「小鳥吃吐司」老闆欠債千萬失聯！員工加盟主血本無歸

曾經風靡北台灣的連鎖烘焙品牌「小鳥吃吐司」，主打文青風格與高CP值路線，全盛時期擁有15家門市，如今卻驚傳老闆捲款潛逃。

根據員工指控，創辦人林致兵從去年開始頻繁拖欠薪資，今年1月9日是他最後一次現身工廠，隔天發薪日還有回覆群組訊息，之後便音訊全無，任何電話與訊息皆未讀未回。

事件爆發後，員工與加盟主紛紛前往位於新北的烘焙工廠，發現現場已人去樓空，烘焙設備幾乎被搬空，製作到一半的麵包被丟棄在角落長滿果蠅。

據統計，超過20名員工的12月與1月薪資未發，加上年終獎金，積欠金額超過150萬元。多名加盟主也受到波及，有業者表示當初被林致兵承諾每月獲利可達10萬元以上吸引投資，支付加盟金購買餐車，近幾個月卻虧損連連，如今工廠停擺無法供貨，投入資金血本無歸。

對於各界指控，林致兵14日晚間發出聲明回應。他表示，先前因拒絕加盟主販售過期麵包，雙方解除合約後，遭對方利用不實報導抹黑，導致品牌信譽一夕崩盤，資金鏈徹底斷絕。

為了支付員工薪水與供應商貨款，選擇向高利貸借款，但利息迅速翻倍膨脹至上千萬，最終壓垮個人與品牌營運。

林致兵強調自己對得起食品安全良心，但辜負了大家的信任，並承諾將出售工廠設備與貨車來換取資金還款。

林致兵過往創立過多個品牌，包括「吐司工寓」、「思鄉病牛肉麵」、「舒油頭」、「滷底撈」、「伊莉莎白紅茶書房」等，行銷手法創新，曾獲得台灣服務創新獎，有行銷鬼才之稱。2022年一度獲民眾黨青睞，打算提名參選新北市中和區議員，卻因酒駕黑歷史曝光而退選。

民眾黨針對此事表示，呼籲林致兵儘速出面說明，若遭檢舉違反黨紀將依規定送交裁決。目前受害員工與加盟主已準備採取法律行動，希望能討回應得的薪資與投資款項。

