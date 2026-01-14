「小鳥吃吐司」老闆疑潛逃 員工控惡意倒閉、欠薪！林致兵發聲致歉

記者高貫軒、陳心慈 / 新北報導

曾經風靡北台灣的麵包餐車「小鳥吃吐司」主打文青風格、高CP值，不過現在員工跳出來爆料，控訴創辦人林致兵惡意倒閉、欠薪失聯，1月9日是他最後一次現身工廠，10日發薪日還有回群組訊息，之後就音訊全無。對此林致兵也發出聲明表示，因為拒絕前加盟主使用過期麵包，雙方解約後，被惡意抹黑致使加盟止步、資金斷裂，最後選擇向高利貸借款鑄下大錯。

小鳥吃吐司師傅：「當下聽到老闆跑了，其實所有員工也沒心情做了，年關將近，這麼多家庭怎麼生活啊。」

「小鳥吃吐司」員工現身控訴創辦人林致兵惡意倒閉、欠薪失聯。

語氣滿是悲哀與無奈，烤好的麵包餡料才裝一半，就被擱置在一旁再也沒人願意碰，如今長滿果蠅，就像員工的心從期待到心寒，想都沒想過，曾經的風光的麵包王國會一夕崩塌。

烤好的麵包長滿果蠅。

小鳥吃吐司師傅：「（看到他們滿有名的，業績不錯。）有，所以我就想說過來試試看，我來45天，就認份的做，又生氣又無奈，這是有史以來工作最大的年終獎金，自己認賠這樣子。」

員工控訴才剛加入卻遇上業主惡意倒閉、欠薪失聯。員工透露，創辦人林致兵一年前開始拖欠薪水，今年1月9日是他最後一次現身工廠，還幫忙賣麵包，1月10日發薪日還有回群組訊息，之後就音訊全無，等於員工12月、1月薪水還有年終全沒了，粗估20位員工受影響，積欠至少百萬元。

「小鳥吃吐司」員工透露，創辦人林致兵一年前開始拖欠薪水。

小鳥吃吐司員工：「公司經營很辛苦，如果公司都很好，他不會晚發薪水，就是我們有傳簡訊，沒有讀沒有回，廠商也有打，欠錢的人也有打。」

粗估20位「小鳥吃吐司」的員工受影響，積欠至少百萬元。

對於員工指證歷歷，14日晚間，林致兵發出聲明指出，先前因拒絕加盟主賣過期麵包，雙方解除合約後，加盟主利用不實報導，導致品牌信譽一夕崩盤，為了支付員工薪水與供應商款項，選擇向高利貸借款，卻使債務迅速膨脹至上千萬，最終壓垮個人與品牌營運，在此向所有營業者致歉。林致兵強調，自己對得起食品安全良心，但辜負了大家信任。

林致兵發出聲明向所有營業者致歉。

員工努力付諸流水，加盟業者血本無歸，無奈的他們只希望負責人好好面對，讓損失降到最低。

