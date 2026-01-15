「小鳥吃吐司」老闆遭爆欠債落跑！20員工薪水未領 他發聲道歉了

小鳥吃吐司近日傳出老闆林致兵傳出欠債千萬跑路，超過20名員工薪水沒領到。（圖／小鳥吃吐司麵包車車臉書）

連鎖烘焙品牌「小鳥吃吐司」遭爆負責人林致兵欠債千萬元，且員工、廠商及數名加盟主都拿不到薪水和貨款。對此，新北市勞工局表示，目前已受理多名員工申請勞資爭議調解，將盡速召開會議，並安排勞動檢查。而林致兵則發聲明致歉，表示因為曾拒絕前加盟主使用過期麵包，導致被惡意抹黑致資金斷裂，最後選擇向高利貸借款才變成現在的狀況。

根據《東森新聞》報導，「小鳥吃吐司」老闆林致兵被員工指控，超過20名員工沒領到2個月的薪水，加總約150萬元；就連供應商也拿不到超過50萬元的貨款。此外，林致兵被爆疑似借高利貸，債主也拿不到錢，因此衝進總部把有價值的麵包機器和物品全都搬走，員工見狀都嚇壞了。

對此，林致兵14日晚間發聲明致歉，並坦言先前曾拒絕加盟主賣過期麵包，雙方隨後解除合約後，但加盟主利用不實報導抹黑，導致品牌信譽一夕跌落谷底。面臨資金鏈徹底斷絕的情況下，為了支付薪水與償還供應商的貨款，他只好選擇向高利貸借款，但因利息迅速翻倍，積欠款項高達千萬元，他表示之後會把出售工廠設備和貨車的錢，用來支付員工的薪水。

而新北勞工局證實表示，目前已有18名勞工申請勞資爭議調解，後續將盡速召開調解會議，協助勞工爭取個人權益。若查證屬實有積欠薪資情形，將依勞基法開罰2萬至100萬元罰鍰。

