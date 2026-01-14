社會中心／綜合報導

知名連鎖麵包坊「小鳥吃吐司」，驚傳負責人林致兵欠薪，20多名員工，遲遲沒拿到上個月薪水，這個月11日發現老闆林致兵聯繫不上，懷疑已經捲款落跑，不少廠商陸續前往工廠，搬走相關烘焙設備，仰賴工廠製作麵包的加盟主，面臨斷炊，投入的資金百萬起跳，讓加盟主欲哭無淚。

走進「小鳥吃吐司」工廠，原本烘焙中心，如今相關設備幾乎搬空，原本應該擺滿做好的烘焙麵包跟吐司，等待加盟行動麵包車來取貨，如今工廠無法運作，加盟商拿不到麵包，根本無法營業，全因負責人林致兵疑似欠薪落跑。公司麵包師傅表示「之前員工的11月薪資，就有一點拖欠，老闆是都說10日要發，8日是星期四吧，就群組什麼都沒有出現了。」設備商鍾先生表示「我們昨天在移設備的時候也滿多，可能是融資公司的三四組來，也是好幾百萬好幾百萬，我們也是第一時間擋我們的東西。」

「小鳥吃吐司」負責人傳欠薪落跑 加盟商拿嘸麵包欲哭無淚

工廠地面上仍留有麵包 但負責人林致兵付不出薪水工廠「停工」（圖／民視新聞）

主打文青可愛風路線，連鎖麵包坊「小鳥吃吐司」，全盛時期有十五家麵包店，後來推出行動麵包車加盟，去年底傳出遲發薪水，到這個月完全發不出來，積欠20多名員工，約百萬薪資，1月11日負責人林致兵，更是完全失聯，讓才剛加盟沒多久的沈先生，超級傻眼。加盟主沈先生表示「我就還沒三年他人不見了，我押金就拿不回來，我就沒有解約，憑什麼不還我三十萬。」唯一店面的加盟業者，因為有自己的烘焙設備和麵包師傅，受影響情況較小。店面加盟主梁先生表示「商品部份（影響）會比較小，但你說其他投入部分，品牌商譽的累積，那都化為烏有了。」

連鎖加盟鬼才林致兵曾獲得民眾黨提名參選議員 因曾酒駕黯然退選（圖／民視新聞）

林致兵公司旗下，除了有小鳥吃吐司，還有滷底撈、伊莉莎白紅茶書房、舒油頭，連鎖品牌都曾紅極一時，因為經商有成，一度在2022年，獲得民眾黨提名參選新北市議員，後來因為被踢爆曾酒駕黯然退選。餐飲集團業者林致兵（2020.12.20）表示「一個月薪水保證是五萬五千元，可是條件是你要有辦法站一整天，是沒有椅子可以坐的喔。」對於被爆欠薪落跑，林致兵發聲明致歉，強調在資金鏈徹底斷絕的情況下，為了支付薪水，償還供應商的貨款，選擇向高利貸借款，利息迅速翻倍至一千多萬，把自己推向了無力償還的懸崖，民眾黨針對黨員個人行為，呼籲儘速出面說明，若遭檢舉違反黨紀，會依規定送交裁決，昔日連鎖加盟鬼才，這一跤摔得恐怕不輕。

