「小鳥吃吐司」遭爆欠薪跑路 老闆民眾黨參選黑歷史曝光





以文青、韓系可愛風格走紅的連鎖麵包品牌「小鳥吃吐司」近日遭爆經營風波，老闆林致兵驚傳欠薪跑路，超過20名工廠員工已連續2個月未領到薪水，累計積欠金額高達150萬元。對此，林致兵今天（15日）發聲明道歉，並承諾後續會出售設備資產償還員工薪資。





「小鳥吃吐司」被爆出老闆林致兵欠薪跑路，超過20名工廠員工已連續2個月未領到薪水，累計積欠金額約150萬元。多名加盟主亦反映，因投資與後續營運受挫，損失金額高達數百萬元；更有消息指出，林致兵疑似向地下錢莊借高利貸，因無力償還，債主直接上門搬走工廠內具價值的機器與設備抵債。而目前「小鳥吃吐司」僅剩台北圓山一家加盟門市仍持續營運。

廣告 廣告





林致兵在餐飲加盟圈頗具知名度，過去曾被形容為「加盟鬼才」，並創立滷底撈、舒油頭、伊莉莎白紅茶書房等多個品牌。2022年間，他一度嘗試跨足政壇，獲民眾黨提名參選新北市第六選區市議員，卻隨即遭爆曾於2014年涉及酒駕案件，與民眾黨當時高喊的「酒駕零容忍」立場相悖，引發爭議，最終林也宣布退選。





針對欠薪跑路一事，林致兵也發聲明向加盟主致歉，聲稱先前有加盟主將過期商品販售給海軍單位，並在網路上進行抹黑，導致品牌商譽嚴重受損，進而引發一連串解約潮，造成資金鏈斷裂。而他為了支付員工薪水和貨款借了高利貸，但在利息不斷翻倍下，背負上千萬元債務，最終無力償還。他並承諾，將出售工廠設備與貨車籌措資金，優先用於清償員工薪資。

新北勞工局則表示，目前已接獲18名勞工申請勞資爭議調解，將儘速召開調解會議釐清案情。若經查證確有積欠薪資事實，將依《勞基法》開罰2萬到100萬元。（責任編輯：卓琦）

（熱門點閱：肯德基宣布停賣原味蛋撻 全台門市售完為止）