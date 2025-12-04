小鳥橘子粉化痰藥新妙用！研究：改善腎功能、降洗腎風險
感冒常用的小鳥藥粉有新妙用！一項長達3年的回溯性研究，這款臨床常用的化痰藥除了可治療感冒綜合症，還能輔助治療慢性腎臟病，對減少腎友體內發炎、改善腎功能、降低洗腎風險有顯著效果，且副作用相對較少。
橘子口味化痰藥 能輔助治療慢性腎臟病
俗稱小鳥藥粉、小鳥橘子粉的化痰藥，台灣市占率最高的是「愛克痰」，主要成分是乙醯半胱胺酸（N-acetylcysteine, NAC），因為甜甜的橘子口味，不但許多兒科醫師愛用，不少成人也把它當做居家常備用藥，在新冠疫情期間曾傳出缺貨情形。光田綜合醫院腎臟內科主任王家良醫師指出，除了化痰作用，NAC也是一款抗氧化藥物，能輔助治療慢性腎臟病。
王家良表示，慢性腎臟病患者人數持續攀升，成為全球重大的公共衛生問題之一。根據台灣腎臟醫學會統計，目前全台洗腎人口超過9萬人，平均每8位成人就有1人罹患腎臟病。
不只化痰！NAC有抗氧化、抗發炎作用
王家良說明，慢性腎臟病是因體內氧化壓力與慢性發炎所致，而NAC恰好具備抗氧化與抗發炎作用，雖然過去常被使用於化痰及預防顯影劑造成的急性腎損傷，但它的抗氧化功能可減少體內氧化自由基並降低發炎反應，進而減緩腎臟中負責過濾廢物的腎絲球損傷，因此能改善慢性發炎症狀。
回溯性研究顯示：NAC能延緩腎功能惡化
王家良主任團隊進行了一項長達3年的回溯性研究，從光田綜合醫院7668名慢性腎病患者中篩選出330人，分為治療組與對照組各165位。結果發現，服用NAC一年以上的慢性腎臟病患者，他們腎功能惡化的速度明顯趨緩，腎絲球過濾率（即腎臟清除血液中廢物的效率）下降幅度較小，進入洗腎階段的比率相對較低，且副作用較少。
NAC須由醫師處方 自行服用恐吃出問題
儘管研究顯示NAC能有效改善腎功能，但王家良強調，NAC屬於處方藥，必須經專業醫師評估後開立使用，切勿自行購買，以免吃出問題。他指出，慢性腎臟病與長期發炎、代謝異常有關，除了調整飲食與作息外，藥物輔助也十分重要。平時若能養成健康作息、均衡飲食、戒菸酒及多喝水，才能從根本保護腎臟健康。
腎臟病初期多無明顯症狀 控制三高很重要
隨著現代人生活型態改變、三高比率升高，慢性腎臟病近年出現年輕化現象。王家良提醒，腎臟病初期多無明顯症狀，需透過定期檢查才能及早發現腎功能異常。若出現小便有泡泡、水腫、高血壓等症狀時，往往已進入中晚期，特別是高血壓、高血糖、高血脂的三高族群更須謹慎留意。
◎ 圖片來源／光田綜合醫院提供
◎ 資料來源／王家良醫師
