小鴨翹家路上閒晃影響交通 水上員警及時協助尋獲飼主

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】水上分局水上聯合所警員謝亞秦、朱晏頡日前擔服16-18時勤區查察勤務，接獲民眾報案稱在嘉義縣水上鄉中山路二段73號前有一隻鴨子在馬路上奔走影響交通，亟需警方幫忙。

警方獲報立即趕赴現場，果然發見一隻白色鴨子道路上奔跑，路過騎士紛紛見狀閃躲，險象環生，員警隨即將巡邏車停靠路旁下車維護交通。經警了解，該鴨子身上異常潔白，視乎是有人飼養之寵物鴨，為免其他用路人發生危害便將該寵物鴨抓放置於籠內，員警則沿路詢問附近鄰居找尋飼主，所幸在警方鍥而不捨下，最後在水上鄉正義路上找到該寵物鴨飼主，據林姓飼主表示這隻小鴨今日不知為何飛出住家，自己已經焦急地尋找一整天，幸好遇見了熱心的民眾與員警的幫忙，才讓走失的鴨子得以安全返家，否則恐變成他人桌上佳餚，飼主感謝警方及時協助。

水上分局呼籲，若家中有飼養寵物可請獸醫將其植入晶片，辦理寵物登記，以免變成流浪動物，寵物遺失時也才能很快尋回寵物。無論是家畜還是寵物，飼主有責任妥善管理，或是掛上名牌，以防不慎走失時，能迅速聯繫上飼主，以避免影響交通安全，並呼籲民眾共同維護公共秩序。

圖：嘉義縣水上鄉中山路一戶人家飼養的小鴨翹家飛到路上閒晃影響交通 ，水上分局員警獲報及時前往帶回並協助尋獲飼主領回。（照片嘉義縣警局水上分局提供）